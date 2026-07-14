Почему взрывы в Киеве прогремели до объявления тревоги: ответ Минобороны

Советник министра обороны объяснил, почему предупреждение об ударе 8 июля прозвучало с опозданием и как украинская ПВО отслеживает высокоскоростные цели.

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Почему взрывы в Киеве 8 июля прогремели ещё до объявления тревоги - объяснение советника министра обороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Реактивный "Шахед" долетел до Киева до объявления тревоги

Бескрестнов не исключает технического сбоя системы

Радары четко фиксируют скоростные реактивные дроны

Во время массированного обстрела Киева 8 июля реактивный "Шахед" долетел до столицы еще до того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. Ситуация вызвала беспокойство среди жителей и вопросы о том, почему предупреждение прозвучало с опозданием. Информацию об этом прокомментировал советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду.

Бескрестнов не исключает, что задержка в тот день стала следствием банального стечения обстоятельств или технического сбоя в системе оповещения.

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"Возможно, это было какое-то стечение обстоятельств. Но сегодня что-то произошло, потому что многие спрашивали меня, почему так случилось. Также был случай, когда ночью говорили, что сигнала тревоги не было, когда произошла первая баллистическая атака. Возможно, это какой-то сбой. У меня нет информации, чтобы говорить об этом точно", - отметил советник.

Несмотря на единичные сбои с оповещением, по словам советника, украинские средства противовоздушной обороны не испытывают проблем с обнаружением самого дрона в полете.

"Для нас особой разницы нет. Реактивные "Шахеды" мы фиксируем очень хорошо. Это скоростная цель, которая четко фиксируется нашими радиолокационными станциями", - подчеркнул Бескрестнов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Сергей Бескрестнов говорил о ставке России на массовые и проверенные ракетные средства, в частности баллистические ракеты "Искандер" как основной элемент ракетной программы противника. По его оценке, в распоряжении России находится несколько сотен баллистических ракет, а производство "Искандеров" составляет 60–70 единиц в месяц.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о планах ответить на удары Украины заметно более мощными ударами. Он также признал наличие определенных проблем с топливом в России и сообщил о работе над новой системой поставок топлива во временно оккупированный Крым.

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему классические средства противодействия оказываются неэффективными против новых реактивных дронов. По его словам, реактивные БПЛА могут разгоняться до 500 км/ч и по этому показателю близки к крылатым ракетам. Игнат отметил, что такие дроны иногда могут быть сбиты только истребителями, зенитными ракетными войсками и отдельными средствами ПВО, и что в целом Силы обороны сбивают около 90% вражеских беспилотников.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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