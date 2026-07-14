Урожай клубники побьет рекорды: 5 приемов, которые нужно сделать в июле после сбора ягод

Садовод рассказал, какие препараты и удобрения спасают кусты от болезней и вредителей после плодоношения.

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Как ухаживать за клубникой после сбора урожая - 5 шагов для дачников / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему нельзя косить клубнику после сбора ягод,

Чем обработать кусты клубники после плодоношения

Когда вносить кальциевую селитру под клубнику летом

Многие садоводы считают, что после сбора последних ягод о клубнике можно забыть вплоть до следующей весны, однако именно сейчас решается судьба будущего урожая. Огородник и автор популярного YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" рассказал, как правильно обрезать, чем подкормить и как защитить клубничные кусты летом, чтобы в следующем году собирать ягоды ведрами.

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После завершения сезона плодоношения клубника требует особого внимания. Именно в этот период закладываются цветочные почки на следующий год. Однако многие дачники допускают критические ошибки, которые могут погубить плантацию.

Главред выяснил, чем обработать корни клубники от гнили после сбора урожая.

Шаг 1. Как ухаживать за клубникой после сбора урожая и почему не стоит лечить слабые растения

Если среди здоровых рядов таких сортов, как "Азия" или "Сирия", вы заметили слабый, увядший или пораженный болезнями куст - не пытайтесь его спасти. Эксперт советует действовать радикально.

"Мы его просто выбрасываем. Вместо этого можно взять розетку другого сорта и на этом же месте посадить новую клубнику. Не играемся с ними, не лечим. Лучше посадить новое растение и не тратить время зря", - подчеркивает блогер.

Смотрите видео о том, как ухаживать за клубникой после плодоношения:

Шаг 2. Как правильно обрезать клубнику летом и почему нельзя косить кусты

После удаления больных растений на оставшихся кустах обрезают старую листву, оставляя нетронутой только зеленую серединку (сердечко). Использовать для этого косу или триммер - опасно.

"Косой вы не сможете контролировать высоту среза. Лучше работать секатором, чтобы случайно не повредить сердцевину клубники, из которой будет расти новая листва", - предупреждает огородник.

Шаг 3. Чем обработать кусты клубники после плодоношения и обрезки листьев

Сразу после обрезки листьев оголенные кусты становятся уязвимыми к инфекциям. Чтобы защитить срезы, их необходимо немедленно дезинфицировать.

Для этого подойдут фунгициды на основе меди (контактного действия):

классический медный купорос или бордоская смесь;

Современные препараты на основе гидроксида меди или хлорокиса меди (они более мягко воздействуют на растение и хорошо держатся на стеблях).

"Медные препараты обеззараживают срезанные места, чтобы туда не попала инфекция, и помогают преодолеть основные бактериальные и грибковые болезни. Тогда клубника начнёт отращивать молодые листья полностью здоровыми", - объясняет эксперт.

Шаг 4. Когда вносить кальциевую селитру под клубнику летом и в каких пропорциях

Примерно через 7–10 дней после дезинфекции медью, когда кусты начнут восстанавливаться, им потребуется мощная подкормка под корень. Лучше всего для этого подходит кальциевая селитра.

Пропорция: 20 граммов селитры на 10 литров воды (этого объема хватит на 20 кустов).

"Селитра нужна для быстрого наращивания зеленой массы благодаря азоту, а кальций в её составе стимулирует образование прочных клеток листьев, ствола и мощной корневой системы", - рассказывает автор канала.

Если после этого растения хорошо развиваются, со временем можно перейти на комплексное минеральное удобрение (например, с формулой NPK 13-40-13 или 20-20-20) или повторить полив селитрой.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Шаг 5. Чем обработать корни от гнили и как избавиться от личинок майского жука на клубнике осенью

Особое внимание следует уделить посадочному материалу, купленному в питомниках. Часто такая клубника поступает уже зараженной скрытыми корневыми гнилями.

"Бывает, что вы её обрезали, она хорошо отросла, а потом внезапно начинает увядать и сохнуть прямо на глазах", - предупреждает огородник.

Для защиты корневой системы восстановленных кустов рекомендуется обработать их системными фунгицидами широкого спектра действия (в частности, содержащими тиофанат-метил или комбинированными препаратами для защиты корней от гнилей). Они проникают внутрь растения и защищают его изнутри.

Последний штрих летнего ухода - борьба с самым коварным вредителем, личинкой майского жука. Она подгрызает корни именно тогда, когда ягода начинает созревать, из-за чего урожай просто усыхает на кустах.

Профилактику против майского жука проводят дважды в год, и один из обязательных этапов - конец лета или ранняя осень, пока держится тёплая погода.

Чем обрабатывать: для защиты используют инсектициды контактно-желудочного действия (группы фосфорорганических соединений или неоникотиноидов, которые эффективно действуют в почве против подземных вредителей).

Дозировка: раствор готовят в соответствии с инструкцией производителя выбранного препарата и вносят по 250–300 мл готовой смеси под каждый куст, обязательно во влажную землю.

"Я вам скажу честно: даже такая обработка не гарантирует, что мы полностью избавимся от этого вредителя, но она существенно минимизирует риски и спасет будущие ягоды", - подытожил блогер.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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