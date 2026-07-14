Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Урожай клубники побьет рекорды: 5 приемов, которые нужно сделать в июле после сбора ягод

Юрий Берендий
14 июля 2026, 20:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Садовод рассказал, какие препараты и удобрения спасают кусты от болезней и вредителей после плодоношения.

Урожай клубники побьет рекорды: 5 приемов, которые нужно сделать в июле после сбора ягод
Как ухаживать за клубникой после сбора урожая - 5 шагов для дачников / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя косить клубнику после сбора ягод,
  • Чем обработать кусты клубники после плодоношения
  • Когда вносить кальциевую селитру под клубнику летом

Многие садоводы считают, что после сбора последних ягод о клубнике можно забыть вплоть до следующей весны, однако именно сейчас решается судьба будущего урожая. Огородник и автор популярного YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" рассказал, как правильно обрезать, чем подкормить и как защитить клубничные кусты летом, чтобы в следующем году собирать ягоды ведрами.

видео дня

После завершения сезона плодоношения клубника требует особого внимания. Именно в этот период закладываются цветочные почки на следующий год. Однако многие дачники допускают критические ошибки, которые могут погубить плантацию.

Главред выяснил, чем обработать корни клубники от гнили после сбора урожая.

Шаг 1. Как ухаживать за клубникой после сбора урожая и почему не стоит лечить слабые растения

Если среди здоровых рядов таких сортов, как "Азия" или "Сирия", вы заметили слабый, увядший или пораженный болезнями куст - не пытайтесь его спасти. Эксперт советует действовать радикально.

"Мы его просто выбрасываем. Вместо этого можно взять розетку другого сорта и на этом же месте посадить новую клубнику. Не играемся с ними, не лечим. Лучше посадить новое растение и не тратить время зря", - подчеркивает блогер.

Смотрите видео о том, как ухаживать за клубникой после плодоношения:

Шаг 2. Как правильно обрезать клубнику летом и почему нельзя косить кусты

После удаления больных растений на оставшихся кустах обрезают старую листву, оставляя нетронутой только зеленую серединку (сердечко). Использовать для этого косу или триммер - опасно.

"Косой вы не сможете контролировать высоту среза. Лучше работать секатором, чтобы случайно не повредить сердцевину клубники, из которой будет расти новая листва", - предупреждает огородник.

Шаг 3. Чем обработать кусты клубники после плодоношения и обрезки листьев

Сразу после обрезки листьев оголенные кусты становятся уязвимыми к инфекциям. Чтобы защитить срезы, их необходимо немедленно дезинфицировать.

Для этого подойдут фунгициды на основе меди (контактного действия):

классический медный купорос или бордоская смесь;

Современные препараты на основе гидроксида меди или хлорокиса меди (они более мягко воздействуют на растение и хорошо держатся на стеблях).

"Медные препараты обеззараживают срезанные места, чтобы туда не попала инфекция, и помогают преодолеть основные бактериальные и грибковые болезни. Тогда клубника начнёт отращивать молодые листья полностью здоровыми", - объясняет эксперт.

Шаг 4. Когда вносить кальциевую селитру под клубнику летом и в каких пропорциях

Примерно через 7–10 дней после дезинфекции медью, когда кусты начнут восстанавливаться, им потребуется мощная подкормка под корень. Лучше всего для этого подходит кальциевая селитра.

Пропорция: 20 граммов селитры на 10 литров воды (этого объема хватит на 20 кустов).

"Селитра нужна для быстрого наращивания зеленой массы благодаря азоту, а кальций в её составе стимулирует образование прочных клеток листьев, ствола и мощной корневой системы", - рассказывает автор канала.

Если после этого растения хорошо развиваются, со временем можно перейти на комплексное минеральное удобрение (например, с формулой NPK 13-40-13 или 20-20-20) или повторить полив селитрой.

Что любит и чего не любит клубника
Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Шаг 5. Чем обработать корни от гнили и как избавиться от личинок майского жука на клубнике осенью

Особое внимание следует уделить посадочному материалу, купленному в питомниках. Часто такая клубника поступает уже зараженной скрытыми корневыми гнилями.

"Бывает, что вы её обрезали, она хорошо отросла, а потом внезапно начинает увядать и сохнуть прямо на глазах", - предупреждает огородник.

Для защиты корневой системы восстановленных кустов рекомендуется обработать их системными фунгицидами широкого спектра действия (в частности, содержащими тиофанат-метил или комбинированными препаратами для защиты корней от гнилей). Они проникают внутрь растения и защищают его изнутри.

Последний штрих летнего ухода - борьба с самым коварным вредителем, личинкой майского жука. Она подгрызает корни именно тогда, когда ягода начинает созревать, из-за чего урожай просто усыхает на кустах.

Профилактику против майского жука проводят дважды в год, и один из обязательных этапов - конец лета или ранняя осень, пока держится тёплая погода.

Чем обрабатывать: для защиты используют инсектициды контактно-желудочного действия (группы фосфорорганических соединений или неоникотиноидов, которые эффективно действуют в почве против подземных вредителей).

Дозировка: раствор готовят в соответствии с инструкцией производителя выбранного препарата и вносят по 250–300 мл готовой смеси под каждый куст, обязательно во влажную землю.

"Я вам скажу честно: даже такая обработка не гарантирует, что мы полностью избавимся от этого вредителя, но она существенно минимизирует риски и спасет будущие ягоды", - подытожил блогер.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород клубника
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

21:47Война
"Большая вероятность": Трамп сказал, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ

"Большая вероятность": Трамп сказал, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ

20:50Мир
Оккупанты атаковали в Черном море два судна, капитан одного из них погиб

Оккупанты атаковали в Черном море два судна, капитан одного из них погиб

19:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Последние новости

21:53

Ранняя осень или затяжные дожди: о чём расскажут приметы 15 июля

21:47

В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

21:12

Что поможет Украине выиграть решающую фазу войны: в NYT раскрыли главное условие

21:12

Таро-прогноз на новолуние в июле 2026: кого ждет триумф, а кого - застой в деньгахВидео

21:01

Владимир Колот: История Ocean Plaza подтверждает системную проблему украинской приватизации

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере«Корецкий станет улучшенной версией Гончарука»: Клочок — о возможном новом премьере
20:50

"Большая вероятность": Трамп сказал, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ

20:21

Анжелика Варум изменилась до неузнаваемости: как она выглядит

20:20

Урожай клубники побьет рекорды: 5 приемов, которые нужно сделать в июле после сбора ягодВидео

19:56

Оккупанты атаковали в Черном море два судна, капитан одного из них погиб

Реклама
19:54

Многие пользуются стиралкой неправильно: раскрыта главная опасностьВидео

19:35

Европейские журналисты выявили непрозрачные схемы поставок дронов для ВСУ

19:20

В Украине может появиться новый сигнал воздушной тревоги – что он значит

19:10

Одесса пережила самый интенсивный удар с 2023 года: Коваленко назвал цель РФмнение

18:51

До конца 2026 года жизнь четырех знаков зодиака изменится навсегда - кто они

18:49

Силы обороны прорвали оборону и отбросили врага: в DeepState назвали направления

18:48

В стене больницы нашли тайное послание британской принцессы Дианы: что там былоВидео

18:43

Новолуние дарит шанс на перемены: как загадать желание правильно

18:13

Одежда в секонд-хендах разочаровывает покупателей: что изменилосьВидео

17:56

В Голливуде снимут обновленную версию "Кошмара на улице Вязов"Видео

17:53

Франция передаст Украине истребители Rafale и не только: когда их получат ВСУ

Реклама
17:47

Смешивать запрещено: какие средства для уборки опасны для здоровья

17:43

"Люблю Москву и Россию": Хюррем из "Великолепного века" оскандалилась признанием

17:38

Почему взрывы в Киеве прогремели до объявления тревоги: ответ Минобороны

17:17

Тышкевич и Томусяк снялись в нежном "беременном" видео

17:14

Почтальон своими руками построил дворец из камней: его признали шедевромВидео

16:55

Почему 15 июля нужно отложить важные решения: какой церковный праздник

16:51

Как увеличить урожай томатов на 75%: три приема, чтобы собирать по 25 помидоров с кустаВидео

16:43

"Аура Моники": младшая дочь Беллуччи поразила первым появлением на подиумеВидео

16:19

Заснет за считанные минуты: мама показала, как успокоить младенца после перегула

16:09

Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг "закипеть"Видео

16:05

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Овнам - слушать сердце, Весам - разобраться

15:55

"Желаю еще больше драйва": генеральный директор "Укроборонпрома" уволился

15:53

Будущий урожай клубники можно удвоить уже в июле: что нужно сделать с кустами

15:49

Что станет первым этапом завершения войны: названа главная цель Путина по Украине

15:45

Как стильно носить платье-комбинацию: самый элегантный тренд лета 2026

15:45

Подозревается в убийстве гражданских: задержан экс-командир 155-й ОМБр - детали

15:34

Стоцкая снова засветила мини-Киркорова: певица похвасталась новыми фото

15:23

Девушка сделала тест ДНК ради любопытства и нашла отца-миллиардера

15:21

Достойно прошли самый сложный год: в СМИ оценили результаты работы правительства Юлии Свириденко

15:16

Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин

Реклама
15:06

Почему нужно всегда застилать кровать по утрам: мольфар дал неожиданный советВидео

14:59

Лорак на неудачном фото засветила беременный живот

14:33

Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

14:29

Не отравляет урожай и уничтожает вредителей: чем обработать огород в июле, наилучший методВидео

14:27

Брату звезды "Ворониных" грозит пожизненное за зверское убийство

14:23

Куст, которого украинцы боялись веками: какое растение никогда не сажали возле дома

14:17

Кривонос незаконно стал директором НАБУ — его назначили по результатам "независимого" конкурса с нарушением закона Кучерявенко, — бывший прокурор САП

14:12

Для чего необходимо второе отверстие в раковине: сантехники раскрыли секретВидео

14:09

Сам ездит на автобусе: уникальную собаку-пассажира заметили в Полтаве

14:09

"Психически непреодолимая болезнь": Киркоров публично опозорился на сцене

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять