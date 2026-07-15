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Ученые обнаружили загадочную планету-гигант: она удивила даже астрономов

Алексей Тесля
15 июля 2026, 02:05
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Исследователи отнесли NGTS-39 b к категории так называемых "теплых Юпитеров" с длительным периодом обращения.
космос
Ученые сделали новое открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Важное:

  • Открыта новая экзопланета, обращающаяся вокруг звезды
  • Исследователи отнесли NGTS-39 b к категории "теплых Юпитеров"

Международная группа астрономов сообщила об открытии новой экзопланеты, обращающейся вокруг звезды, схожей по характеристикам с Солнцем.

Как пишет Phys.org, новая планета, получившая обозначение NGTS-39 b, относится к числу газовых гигантов.

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По данным исследования, ее радиус примерно на 9% превышает радиус Юпитера, а масса почти в полтора раза больше массы крупнейшей планеты Солнечной системы. Средняя плотность объекта составляет около 1,41 г/см³.

Исследователи отнесли NGTS-39 b к категории так называемых "теплых Юпитеров" с длительным периодом обращения. Предполагается, что основную часть атмосферы планеты составляют водород и гелий. При этом сравнительно высокая плотность может свидетельствовать о более значительной доле тяжелых химических элементов по сравнению с Юпитером.

Звезда, вокруг которой вращается экзопланета, также привлекла внимание ученых. По их оценкам, NGTS-39 примерно на 16% превосходит Солнце по размерам и массе. Температура ее поверхности достигает около 6053 кельвинов, а возраст системы оценивается примерно в 2,2 миллиарда лет.

Ученых озадачила межзвездная комета: необычные свойства объекта

Исследователи продолжают изучать комету 3I/ATLAS, которая прибыла в Солнечную систему из межзвездного пространства. Этот объект стал одним из немногих подтвержденных космических тел, прилетевших из-за пределов нашей звездной системы.

Новые наблюдения показали, что размеры кометы оказались меньше, чем предполагалось на раннем этапе исследований. Однако, несмотря на сравнительно небольшой диаметр, она демонстрирует необычайно высокую активность, что вызывает большой интерес у астрономов.

По расчетам специалистов, каждую секунду 3I/ATLAS выбрасывает около 940 триллионов молекул углекислого газа. Для столь компактного небесного тела такой уровень газовыделения считается крайне необычным и может помочь ученым лучше понять природу межзвездных объектов.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Phys.org

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