Скрытый символ, который мало кто заметил: историк раскрыл секрет купюры 2000 гривен

О чём идёт речь в материале:
- Почему в Украине вводят новую купюру
- Какой скрытый символ на купюре номиналом 2000 гривен
В Украине с 4 сентября официально введут в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. На лицевой стороне разместили портрет поэта-диссидента Василия Стуса, а оборотную сторону посвятили филологическо-историческому факультету Донецкого национального университета, названному в его честь. О символике и особенностях новой купюры рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.
Главред выяснил, как будет выглядеть купюра номиналом 2000 гривен.
Центральным образом новой банкноты стал легендарный поэт-диссидент Василий Стус, замученный советским режимом в 1985 году. Однако разработчики дизайна добавили несколько чрезвычайно важных художественных деталей, отсылающих к трагической истории украинского Востока.
"Наш поэт-диссидент, замученный в 1985 году Василий Стус. На фоне - буревестник. Это мозаика Аллы Горской и Василия Зарецкого, которая находится в оккупированном Мариуполе, где подверглась разрушениям", - рассказал Алферов.
Также на банкноте воссоздали личную подпись Стуса, взятую непосредственно из его уголовного дела, заведенного КГБ.
На банкноте также изображена птичка как символ волонтерства и еще одна мозаика авторства Горской и Зарецкого из села Гельмязов. Кроме того, купюра получила новый элемент защиты, разработанный в мире всего три месяца назад: при наклоне на ней появляется трезубец или знак гривны.
Символика оборотной стороны банкноты номиналом 2000 гривен
На оборотной стороне новой купюры разместили здание филологическо-исторического факультета Донецкого национального университета, который теперь носит имя Василия Стуса. Именно здесь в свое время выдающийся поэт преподавал на украинском языке.
Однако больше всего вопросов у пользователей вызвало одинокое дерево рядом со зданием. Александр Алферов подчеркнул, что этот элемент является ключом к пониманию судьбы целого поколения украинских патриотов.
"Сосна - очень важный символ. Эти сосны были видны из окон казематов и лагерей на Дальнем Востоке, куда отправляли в ссылку шестидесятников, диссидентов, деятелей культуры. Из их окон была видна сосна, которая борется с ветром и стоит как мачта, несмотря на непогоду. Это очень сильный символ, который говорит о том, что существует свобода", - подчеркнул историк.
Смотрите видео о скрытых символах на купюре номиналом 2000 грн:
Он добавил, что, как и на многих других украинских купюрах, на новой банкноте разместили цитату - строку из стихотворения Стуса: "А свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет".
Зачем Украине новая банкнота номиналом 2000 гривен
Историк подчеркнул, что появление новой купюры не связано с инфляционными процессами в экономике.
"Наши новые банкноты не связаны с гиперинфляцией. Речь идет о необходимости введения новой банкноты для того, чтобы облегчить работу экономики, когда во многих процессах можно избавиться от логистики и печати тех денег, которые можно заменить новой купюрой. Поэтому речь идет о том, чтобы наша экономика стала более удобной и меньше нагружалась", - отметил Алферов.
По словам историка, новая банкнота будет немного больше по размеру и будет иметь другую цветовую гамму, чтобы её было легко отличить от других номиналов. Официально она поступит в обращение уже с 4 сентября.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
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