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Как сказать на украинском "удерживать руки на весу": Авраменко дал ответ

Алина Дембицкая
8 августа 2023, 03:30
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Языковед призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.
Авраменко
Как сказать на украинском "удерживать руки на весу"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какой украинский аналог русского соединения "удерживать руки на весу".

Как рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", "на весу" на украинский переводится "у висячому положенні". Итак, правильно нужно говорить "тримати руки у висячому положенні".

Как сказать на украинском 'удерживать руки на весу': Авраменко дал ответ
скриншот

"Как видите, не всегда одному слову какого-то языка соответствует одно слово другого языка", - отметил языковед.

видео дня

Он пояснил, что русские "идущий" и "бегущий" переводятся на украинский как "той, що йде" или "той, що біжить".

Как сказать на украинском 'удерживать руки на весу': Авраменко дал ответ
скриншот

"И это вам не изъян речи, а ее особенность. А она свойственна всем языкам и я сейчас вам это докажу. Вот, смотрите, на украинском – "залізниця", а на русском нужно два слова – "железная дорога". На украинском – "я переможу", а на русском – "я уверен, что смогу победить".

В заключение языковед призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал, как сказать на украинском "однофамилец". Как заметил известный учитель Украины, если вам не нравится слово "однофамилец", то можно употребить благозвучный синоним.

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть бумажный сосуд цилиндрической формы: "стакан" или "склянка". Кроме того, Авраменко рассказал, как в народе называют пластиковый стакан.

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