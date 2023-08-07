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Никогда не догадаетесь: что означает слово "челюсти" в украинском языке

Алина Дембицкая
7 августа 2023, 03:00
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Авраменко призвал граждан не забывать, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.
Авраменко
Что означает слово "челюсти" в украинском языке? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называются части человеческого тела.

"Мы все не раз слышали, как "вилиці" называют "скулами". Наши словари не знают слова "скулы". Итак, выпуклая кость между верхней челюстью и глазом называется "вилицею", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, в украинском языке правильно говорить не "челюсть", а "щелепа" с ударением на первом слоге.

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"Между прочим, "челюстями" в украинском языке называют выход кухонной печи. Этакое отверстие дугастой формы", - пояснил известный учитель Украины.

Никогда не догадаетесь: что означает слово 'челюсти' в украинском языке
"Челюстями" в украинском языке называют выход кухонной печи / скриншот

Также Авраменко призвал украинцев не называть "скроні" (боковую часть черепа от уха до лба) "весками".

"А теперь об участке глаз. Запомните, подвижные складки кожи, которые закрывают глаз сверху и снизу, называют не "веками", а "повіками". В единственном числе – "повіко" или "повіка", обе формы правильные. А еще не забывайте правильно называть "вії", "піднебіння", "ясна" и "потилицю", - сказал языковед.

В заключение Авраменко призвал граждан обогащать свой словарь и не забывать, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, корректен ли вопрос "хто крайній у черзі?". Как отметил языковед, выражение "хто крайній у черзі" является неправильным, правильно нужно говорить "хто останній у черзі".

Также Александр Авраменко ранее рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочен.

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