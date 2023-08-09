'Ігоре' или 'Ігорю', 'Олегу' или 'Олеже': Авраменко рассказал о грубой ошибке

Также известный учитель Украины рассказал, можно ли прилагательное при обращении ставить в звательный падеж: "кохана, підійди" или "кохано, підійди".

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Авраменко рассказал о звательном падеже / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку вел разговор о звательном падеже.

"Не проходит и недели, чтобы кто-то не поинтересовался: "Олегу" или "Олеже", "Ігорю" или "Ігоре". Запомните, в звательном падеже в пределах нормы находятся две формы: и "Олегу", и "Олеже". Так что используйте тот, который вам больше нравится. Хотя, по моим наблюдениям, в последнее время отдают предпочтение более древней форме – "Олеже", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как пояснил языковед, к сожалению, в действующее правописание закралась ошибка. А именно, форма кличного падежа "Ігоре". Авраменко отметил, что в обращениях нужно использовать только одну форму – "Ігорю".

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Также известный учитель Украины рассказал, можно ли прилагательное при обращении ставить в звательный падеж: "кохана, підійди" или "кохано, підійди".

"Любое прилагательное нельзя ставить в звательный падеж. Нет таких форм как "кохано"," любо" или "дорого". Обращаясь используйте именительный падеж. Например, "Кохана, ходімо!", "Люба, допоможи мені!", "Дорога моя, не сумуй!",- отметил Авраменко.

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В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал, как сказать на украинском "однофамилец". Как заметил известный учитель Украины, если вам не нравится слово "однофамилец", то можно употребить благозвучный синоним.

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть бумажный сосуд цилиндрической формы: "стакан" или "склянка". Кроме того, Авраменко рассказал, как в народе называют пластиковый стакан.

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