Как назвать брелок на украинском: популяризатор языка озвучил самобытное слово

Из-за сталинской политики сближения языков из украинского языка исчезло много самобытных и колоритных слов.

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Как назвать брелок на украинском? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В 30-х годах прошлого века советская власть насколько могла искореняла все, что отличалось от русского языка. В связи с этим из нашего языка исчезло много самобытных и колоритных слов. Об этом рассказал известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский на своей странице в Instagram.

Как отметил Шимановский, советская власть хотела, чтобы украинский и русский языки стали более "братскими". Именно поэтому "дармовис" стал "брелком", а "руйновище" превратилось в "розвалюху". Кроме того, на "дрібняки" начали говорить "дрібні гроші" вроде русского "маленькие деньги".

Популяризатор украинского языка также отметил, что такие слова как "ляпавиця, сльота, хляпавка" заменили на "слякоть".

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Более того, "безрух" стал "застоєм". А "закутень" стал "глухим місцем" (как в русском языке "глухое место").

Кто такой Андрей Шимановский Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Смотрите видео, в котором Андрей Шимановский рассказывает о самобытных украинских словах:

Андрей Шимановский рассказал о самобытных украинских словах / скриншот

Напомним, недавно популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Кроме того, Шимановский рассказывал, как на украинском правильно назвать шалфей. Также популяризатор языка обратил внимание на то, что украинцы неправильно подчеркивают слово "квіточки".

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