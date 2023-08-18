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Как на украинском правильно назвать "шалфєй": популяризатор языка дал ответ

Алина Дембицкая
18 августа 2023, 04:15
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Андрей Шимановский рассказал о некоторых словах, которые мы неправильно употребляем.
шальфей
Как на украинском правильно назвать "шалфей"? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Украинский язык богат своей историей и глубокими корнями. Наш язык играет ключевую роль в формировании национального самосознания и сохранении культурного наследия. Однако из-за длительной политики русификации в украинский язык пробрался суржик. Сейчас он является едва ли не самой главной проблемой украинского языка в XXI веке. Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал о некоторых словах, которые мы неправильно употребляем.

Как отметил Шимановский на своей странице в Instagram, российское слово "семена" украинцы переводят как "сімена". Однако на украинском нужно говорить "насІння".

Кроме того, мы неправильно используем слово "шалфей", потому что оно также происходит от русского. В украинском языке есть свой благозвучный аналог – "шавлІя".

видео дня

А знаете ли вы, что означает слово "рожа" в украинском языке? Как пояснил популяризатор украинского языка, рожа – это многолетнее декоративное растение семейства мальвовых с высоким стеблем и крупными яркими, разных цветов цветками, собранными в кистевидное соцветие.

Также Шимановский обратил внимание на то, что украинцы неправильно ставят ударение в слове "квіточки".

"Запомните, что слова с ударением – К(А) во множественном числе при числительных "два", "три", "чотири" сохраняют ударение на основе: "три квІточки". А без перечисленных числительных – квіточкИ", - написал он в подписи к видео.

Смотрите видео Андрея Шимановского о правильных названиях цветов:

цветочки
Андрей Шимановский рассказал о правильных названиях цветов / скриншот

Кто такой Андрей Шимановский

Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Напомним, недавно опуляризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о распространенных словах, которые украинцы употребляют неправильно. Как отметил Авраменко, довольно часто украинцы употребляют слова с российским префиксом "обез". Например, "обезболювати", "обезжирювати", "обезсилювати", "обезводнювати" и т. д. Однако в нашем языке есть благозвучные аналоги к этим словам.

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