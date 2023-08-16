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"Обезжирене молоко" – неправильно: Авраменко рассказал, как надо говорить

Алина Дембицкая
16 августа 2023, 22:13 обновлено 16 августа, 22:13
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Языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Авраменко
Авраменко рассказал о распространенных ошибках в речи / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о распространенных словах, которые украинцы употребляют неправильно.

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", довольно часто украинцы употребляют слова с российским префиксом "обез". Например, "обезболювати", "обезжирювати", "обезсилювати", "обезводнювати" и т. д.

Известный учитель подчеркнул, что российскому префиксу "обез" соответствует украинский префикс "зне".

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"В украинском языке префикс "зне" используется в значении избавляться от чего-либо или лишать чего-либо. Поэтому, правильно сказать не "обезболювати", а "знеболювати", не "обезсилювати", а "знесилювати", не "обезводнювати", а "зневоднювати", не "обезжирювати", а "знежирювати", - пояснил языковед.

Также в своем экспресс-уроке Авраменко обратил внимание на то, что украинцы неправильно употребляют слово "заставляти".

"Запомните, "заставляти" можно комнату мебелью или ценную вещь в ломбарде. В других случаях нужно употреблять слово "примушувати", - заметил он.

В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о правильном написании названий городов Украины. Так, Авраменко спросил зрителей, почему "ТернопІль" с буквой "і", а "МелітопОль" и "СевастопОль" - с буквой "о"?

Также Авраменко рассказывал, что означает "копилити губи" в украинском языке. Кроме того, в своем экспресс-уроке языковед объяснил значение известного фразеологизма "кусати лікті".

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