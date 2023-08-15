Как на украинском можно назвать аиста: Авраменко назвал аж 5 синонимов

Языковед отметил, что прислушиваясь к слову, присматриваясь к птицам, природе, мы становимся ближе к родной земле и лучше ее понимаем.

https://glavred.info/life/kak-na-ukrainskom-mozhno-nazvat-aista-avramenko-nazval-azh-5-analogov-10493308.html Ссылка скопирована

Как на украинском можно назвать аиста? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о названиях птиц.

Так, в эфире "Сніданку з 1+1" Авраменко предложил зрителям подобрать синоним к слову "аист". Среди разнообразия слов языковед предложил следующие варианты:

чорногуз;

гайстер;

боцюн;

бузько;

бусол.

"Определились с правильным ответом? Не знаю, догадались ли вы, но здесь все ответы правильные", - отметил известный учитель Украины.

Авраменко рассказал, как можно назвать аиста / скриншот

Также Авраменко спросил украинцев: что это за "гуз" в слове "чорногуз"?. Как пояснил языковед, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что у аиста черная именно задняя часть.

"Итак, "гуз" или "гузка", "гузно" – это задняя часть, зад. А и в самом деле, "трясогузка" в своем названии тоже имеет частичку "гузка" и она трясет своим хвостиком", - подчеркнул он.

Авраменко рассказал о значении слова "трясогузка" / скриншот

В заключение языковед отметил, что прислушиваясь к слову, присматриваясь к птицам, природе, мы становимся ближе к родной земле и лучше ее понимаем. А это – важно.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о правильном написании названий городов Украины. Так, Авраменко спросил зрителей, почему "ТернопІль" с буквой "і", а "МелітопОль" и "СевастопОль" - с буквой "о"?

Также Авраменко рассказывал, что означает "копилити губи" в украинском языке. Кроме того, в своем экспресс-уроке языковед объяснил значение известного фразеологизма "кусати лікті".

Смотрите видеоурок Александра Авраменко:

Вас может заинтересовать: