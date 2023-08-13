Нереально догадаться: какой цвет на украинском называется "кармазиновий"

Наш глаз видит десятки, сотни, а может, и тысячи разных оттенков – и для каждого есть свое название.

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Какой цвет на украинском называется "кармазиновий"? / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку поделился интересными сведениями о живописных словах, которые употребляются для описания различных цветов и их оттенков.

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", все знают названия семи основных цветов радуги. Но наш глаз видит десятки, сотни, а может, и тысячи разных оттенков – и для каждого есть свое название.

"Предлагаю вам проверить свою языковую интуицию, установив соответствие между краской и ее колоритным названием. Перед вами три названия: 1) "жаристий", 2) "кубовий", 3) "кармазиновий". И три краски: а) индиго, б) темно-малиновый, в) ярко-красный. Какую окраску обозначает каждое из этих названий?", - спросил языковед.

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Как пояснил Авраменко, "жаристий" – это цвет жара, огня, ярко-красный. А "кубовий" – это ярко-синий, индиговый. "Кармазиновим" называют темно-малиновый или же темно-красный.

"Друзья, давайте позаботимся о том, чтобы тонко передавать каждую эмоцию, каждый цвет и каждый оттенок", - добавил известный учитель Украины.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке заявил, что слова "скурпульозний" в украинском языке нет. Вместо этого известный учитель Украины назвал другой аналог.

Также ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

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