Как на украинском назвать штопор: популяризатор языка озвучил благозвучный аналог

Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века.

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Как на украинском назвать штопор? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В эпоху сталинской политики сближения языков с украинского языка насколько могли искореняли все, что отличалось от русского языка. Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века.

Как отметил Шимановский на своей странице в Instagram, на украинском языке лучше не говорить, что "вино бродить". В нашем языке есть очень благозвучный аналог – "вино шумує".

Кроме того, в нашем языке есть отличный аналог слова "сомелье". И это слово – "виняр".

видео дня

А слово "штопор" можно заменить такими украинскими аналогами: "коркОтяг" или "вИвертка". В то же время вино мы не "відкриваємо", а "відкорковуємо".

И наконец, в украинском языке есть слово "бокал", но лучше говорить "кЕлих" або "чАра".

Кто такой Андрей Шимановский Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Смотрите видео Андрея Шимановского об аутентичных украинских словах:

Напомним, ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, корректен ли вопрос "хто крайній у черзі?". Как отметил языковед, выражение "хто крайній у черзі" является неправильным, правильно нужно говорить "хто останній у черзі".

Также Александр Авраменко ранее рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочен.

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