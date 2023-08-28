Какая ошибка в высказывании 'На тобі, Боже, що мені негоже': Авраменко удивил ответом

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какая ошибка в высказывании "На тобі, Боже, що мені негоже".
"Наверное, все слышали народное высказывание "На тобі, Боже, що мені негоже". Интересно, что оно бытует в нашем языке с ошибкой. А какой? Прежде всего выясним, что означает это выражение. "На тобі, Боже, що мені негоже" – так говорят о том, кто дарит что-нибудь, какой-то хлам", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Как заметил языковед, если мысленно перенестись во время возникновения этого высказывания, то возникает сомнение, осмелился ли бы кто-то даровать хлам Богу. А дело в том, что правильным является такой вариант поговорки: "На тобі, небоже, що мені негоже".
Авраменко пояснил, что "небіж" или "небога" – это племянник.
"И вот тут все становится на свое место. Состоятельный дядя бросает своему племяннику не весьма лакомый кусок", - подчеркнул известный учитель Украины.
Также он отметил, что "небіж" и "небіжчик" – это разные по значению слова. "Небіжчик" – это покойник.
В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.
Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".
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