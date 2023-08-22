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Как на украинском сказать "странный случай": Авраменко озвучил колоритное слово

Алина Дембицкая
22 августа 2023, 22:03 обновлено 22 августа, 22:03
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В украинском языке есть благозвучные слова, которые ни в коем случае нельзя забывать, подчеркнул языковед.
Авраменко
Как на украинском сказать "странный случай"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли.

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", в украинском языке есть слово "кажуть", а еще есть колоритный синоним "подейкують". А у слова "пучок" соответствовал "кетяг". В то же время "непотрібні речі" можно назвать одним словом – "мотлох".

Как на украинском сказать 'странный случай': Авраменко озвучил колоритное слово
скриншот

Также вместо "шириною два метри" лучше сказать "завширшки два метри". А "дивний випадок" – "оказія". Более того, слово "відрізати" лучше заменить на "відчикрижити". А слово "захотілося" на "заманулося".

видео дня
Как на украинском сказать 'странный случай': Авраменко озвучил колоритное слово
скриншот

И это еще не все. Слово "образливо" можно заменить на "прикро", слово "бити" на "гамселити". В то же время вместо "запам'ятати" лучше сказать "затямити".

Как на украинском сказать 'странный случай': Авраменко озвучил колоритное слово
скриншот

"Согласитесь, слова "подейкувати", "гамселити", "відчикрижити" – колоритные, эмоциональные. Этот жемчуг отнюдь не надо забывать, ведь их нынче все реже можно услышать. Поэтому давайте изучать язык, который передали нам наши предки", - сказал языковед.

Напомним, ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о правильном написании названий городов Украины. Так, Авраменко спросил зрителей, почему "ТернопІль" с буквой "і", а "МелітопОль" и "СевастопОль" - с буквой "о"?

Также Авраменко рассказывал, что означает "копилити губи" в украинском языке. Кроме того, в своем экспресс-уроке языковед объяснил значение известного фразеологизма "кусати лікті".

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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