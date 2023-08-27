Как сказать на украинском 'будь он неладен': Авраменко озвучил благозвучный аналог

Языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

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Как сказать на украинском "будь он неладен"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан меткими народными выражениями.

"Недавно услышал в одном интервью выражение "я згорав із сорому". Это буквальный перевод русской фразы"сгорать со стыда". Украинский аналог – ""паленіти від сорому", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Кроме того, языковед подчеркнул, что украинцы часто употребляют русское выражение "будь он неладен". Однако у нас есть свой благозвучный аналог – "хай йому грець".

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"Еще одно распространенное русское выражение, о котором вы, дорогие друзья, часто спрашиваете. Вот как сказать на украинском "голь на выдумки хитра"? А вот как :"пішла голота на вигадки", - рассказал известный учитель Украины.

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В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о правильном написании названий городов Украины. Так, Авраменко спросил зрителей, почему "ТернопІль" с буквой "і", а "МелітопОль" и "СевастопОль" - с буквой "о"?

Также Авраменко рассказывал, что означает "копилити губи" в украинском языке. Кроме того, в своем экспресс-уроке языковед объяснил значение известного фразеологизма "кусати лікті".

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