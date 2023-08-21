Как на украинском описать восторг: популяризатор языка озвучил мелодичные аналоги

Украинский словарь богат множеством мелодичных слов, которые способны до мелочей описать любую эмоцию.

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Как на украинском описать восторг? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал, как на украинском описать восторг, то есть "захоплення".

"Тебе не хватает слов в украинском языке, чтобы описать эмоции?",- спросил Шимановский в своем видео в Instagram.

На самом деле украинский словарь богат множеством мелодичных слов, которые способны до мелочей описать любую эмоцию. К примеру Шимановский взял русское слово восторг и привел аж 13 слов, которые заворожат своим звучанием.

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"Представь, ты в восторге "до нестями", "до самозабуття", потому что это "несамовито", "феєрично", "божественно", - отметил популяризатор украинского языка.

Кроме того, на украинском можно также сказать "неабияк", "несказанно", "пречудесно".

И это еще не все. В нашем языке есть такие благозвучные слова, как: "предивно", "чарівно", "нечувано", "феєрично", "навдивовижу прекрасно".

"И это всего лишь несколько примеров. Если приложить усилия, то слова найдутся", - подчеркнул Шимановский.

Смотрите видео, в котором Андрей Шимановский рассказал, как на украинском описать "восторг":

Шимановский рассказал, как на украинском описать "восторг" / скриншот

Кто такой Андрей Шимановский Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Напомним, недавно популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Кроме того, Шимановский рассказывал, как на украинском правильно назвать шалфей. Также популяризатор языка обратил внимание на то, что украинцы неправильно подчеркивают слово "квіточки".

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