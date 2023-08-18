Почему не стоит говорить 'Західна' или 'Східна' Украина: ответ удивит наповал

Словари не запрещают говорить "Західна" или "Східна" Украина, но есть маленькая деталь, о которой рассказал Андрей Шимановский.

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Почему не стоит говорить "Західна" или "Східна" Украина? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал, почему не стоит говорить "Західна", "Східна", "Північна" или "Південна" Украина.

"Можно ли говорить "Західна Україна", "Східна Україна" и так далее? Можно. А почему нельзя? Словари не запрещают. Но когда мы говорим или слышим "Західна Україна", "Східна Україна", то в подсознании образуется граница. Мол, есть какие-то разные Украины. И именно этот нарратив вражеская пропаганда старалась всегда поселить в нашей голове. Подчеркивали, что мы говорим на разных языках, словом, старались всегда нас расколоть", - рассказал Шимановский на своей странице в Instagram.

Как отметил популяризатор украинского языка, свободные люди действительно могут говорить на разных языках, исповедовать разные религии, но уничтожать врага, любить свою страну украинцы умеют вместе.

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"Поэтому я рекомендую говорить "Захід України", "Схід України", "Північ України", "Південь України". И сегодня мы показываем всему миру, насколько мы едины и сильны. И что у нас одна неделимая страна!", - подчеркнул Шимановский.

Кто такой Андрей Шимановский Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Напомним, недавно опуляризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о распространенных словах, которые украинцы употребляют неправильно. Как отметил Авраменко, довольно часто украинцы употребляют слова с российским префиксом "обез". Например, "обезболювати", "обезжирювати", "обезсилювати", "обезводнювати" и т. д. Однако в нашем языке есть благозвучные аналоги к этим словам.

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