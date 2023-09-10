Как на украинском назвать тапочки: Авраменко озвучил правильный ответ

Языковед также поднял вопрос о правильном названии "шльопанців", потому что это слово носит разговорный характер.

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Как на украинском назвать тапочки? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть разные виды обуви.

"Начнем с туфлей. "Туфлі" – это разновидность обуви, закрывающая ногу до щиколотки. Их носят как мужчины, так и женщины. А вот "черевики" закрывают и щиколотку. Мужчины чаще носят "черевики", чем женщины. Застежкой в "черевиках" может быть как молния, так и шнурки", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Еще один вид обуви, на который указал языковед, являются сапоги. Они отличаются высокими голенищами. Но если голенища не столь высокие, то такой вид обуви не называют полусапожками. Они имеют название "полуботки".

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"И несколько слов о домашней обуви. Мы все любим тапочки. Да? Оно то да, но это слово имеет разговорный оттенок. Поэтому лучше легкие и мягкие туфли для дома называть "кАпцями". Кстати, в единственном числе – "кАпець", - пояснил Авраменко.

Языковед также поднял вопрос о правильном названии "шльопанців", потому что это слово носит разговорный характер. Он пояснил, что в украинском языке "шльопанці" правильно называть "пантОфлями".

"ПантОфлі" – это мягкие комнатные туфли без "закаблУків". А что же такое "закаблУки"? "ЗакаблУк" – это задняя часть обуви, охватывающая пятку. На русском – задник", - рассказал Авраменко.

В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан меткими народными выражениями. В частности, Авраменко ответил, как сказать на украинском "будь он неладен".

Кроме того, Александр Авраменко рассказывал, как говорить правильно – "листОпад" или "листопАд", а также какие клише с названиями месяцев не стоит употреблять в речи.

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