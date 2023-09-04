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Как на украинском правильно назвать "мєлоч" и "здачу": Авраменко дал ответ

Алина Дембицкая
4 сентября 2023, 00:13 обновлено 4 сентября, 00:13
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Языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Авраменко
Как на украинском правильно назвать "мєлоч" и "здачу"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал об ошибках, которые граждане допускают во время общения о деньгах.

"Неужели, спросите вы, и с деньгами случаются речевые покручи? Да, случаются, и довольно часто", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, довольно часто украинцы неправильно ставят ударение в слове "гроші" в родительном падеже (не хватает "грОшей" или "грошЕй"?). Правильный вариант – с ударением на первом слоге: не хватает "грОшей".

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"Или творительный падеж: не разбрасывайтесь "грІшми" или "грошИма"? А вот в форме творительного падежа оба варианта правильные", - подчеркнул учитель.

Кроме того, Авраменко отметил, что правильно нужно говорить не "здача", а "решта". Также не стоит употреблять слово "мєлоч". В украинском языке есть свой аналог – "дрібні".

В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

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