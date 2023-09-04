Не профессия: что означает слово 'директорша' в украинском языке - Авраменко ответил

Языковед подчеркнул, что суффикс -ш- обозначает не профессию. Для обозначения профессии или должности необходимо использовать суффикс -к(а).

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Что означает слово "директорша" в украинском языке? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о создании феминитивов.

"Сегодня поговорим о коварных суффиксах, с которыми надо быть осторожными. Вот, все мы уже привыкли к созданию так называемых феминитивов – названий женского рода по виду деятельности. Скажем, "продавчиня", "соціологиня", "чиновниця", "боржниця", "директорка"...", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как подчеркнул языковед, иногда украинцы добавляют не тот суффикс и "промахиваются". Например, "директорша", "лікарша", "генеральша".

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Авраменко подчеркнул, что суффикс -ш- обозначает не профессию. "Директорша" – это жена директора, "лікарша" – жена врача, "генеральша" – жена генерала.

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"На обозначение профессии или должности нужно использовать суффикс -к(а): "директорка", "лікарка", "генералка". Но избегайте этого суффикса в именах: Галька, Людка, Нинка. Такие имена звучат грубо и с оттенком пренебрежения", - отметил известный учитель Украины.

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В заключение языковед призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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