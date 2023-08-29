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Популяризатор украинского языка назвал аж 48 благозвучных синонимов к слову "бити"

Алина Дембицкая
29 августа 2023, 02:30
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В украинском языке каждый синоним несет с собой собственный тон, образность и ритм, придавая речи особый колорит.
Популяризатор украинского языка назвал аж 48 благозвучных синонимов к слову 'бити'
Популяризатор украинского языка назвал аж 48 синонимов к слову "бити" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Украинский язык воплощает в себе широкий выбор благозвучных синонимов. Отличие в значении этих слов добавляет языку вариативности и выразительности. Каждый синоним несет с собой собственный тон, образность и ритм, придавая речи особый колорит.

Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский на своей странице в Instagram рассказал, что слово "бити" имеет больше всего синонимов. Он привел аж 48 благозвучных вариантов.

Вот как звучат эти синонимы: "лупИти, мотлошИти, лУщити, кулАчити, гилИти, батОжити, стусувАти, гателИти, стьобАти, човптИ, чухрАти, молотИти, бухкотІти, манІжити, чУстрити, гніздИти, окладАти, кресАти, товкмАчити, хворостИти, бУхати, перІщити, локшИти, хвИськати, колошмАтити, хвОїти, сіктИ".

видео дня

Кроме того, слово "бити" можно заменить еще и такими колориными словами: "хльОстати, чесАти, клепАти, бичувАти, кропИти, шмагАти, шквАрити, товктИ, гатИти, гамсЕлити, голОмшити, грІти, дубАсити, духопЕлити, жАрити, пригощАти, частувАти, колошпАлити, піднімати руку, всипати березової каші, годувати потиличниками".

Кто такой Андрей Шимановский

Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Напомним, недавно популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Кроме того, Шимановский рассказывал, как на украинском правильно назвать шалфей. Также популяризатор языка обратил внимание на то, что украинцы неправильно подчеркивают слово "квіточки".

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