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Что делать, если капает вода из крана: как решить надоевшую проблему

Дмитрий Видоменко
3 мая 2024, 12:02
202
Вопрос "Что делать если капает вода из крана?" лишь немногим менее популярен, чем вопрос "Если в кране нет воды, то куда она делась?".
Сантехника
Что делать если капает вода из крана? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что делать если капает вода из крана?

Капающий кран – это не только раздражающий звук, но и ненужная трата воды и денег, сообщает проект "Ремонт сантехники / Plumbing repair".

Вот несколько шагов, которые люди могут предпринять, чтобы устранить проблему:

1. Определите тип крана:

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  • Двухвентильный: имеет два отдельных вентиля для горячей и холодной воды.
  • Однорычажный: управляется одним рычагом, который регулирует температуру и напор воды.

2. Перекройте воду:

  • Двухвентильный: Найдите вентили под раковиной и поверните их по часовой стрелке до упора, чтобы перекрыть воду.
  • Однорычажный: Найдите под раковиной вентиль с резьбой и затяните его гаечным ключом, пока вода не перестанет течь.

3. Разберите кран:

Двухвентильный:

  • Снимите декоративные колпачки с вентилей.
  • Открутите винты, фиксирующие ручки.
  • Снимите ручки и шайбы.
  • Осторожно открутите клапанную гайку, используя гаечный ключ.
  • Извлеките прокладку.

Однорычажный:

  • Снимите декоративную накладку с рычага.
  • Открутите винт, фиксирующий рычаг.
  • Снимите рычаг.
  • С помощью гаечного ключа открутите гайку, фиксирующую картридж.
  • Аккуратно извлеките картридж.

4. Осмотрите прокладку или картридж:

  • Прокладка: Если она изношена, порвана или деформирована, замените ее на новую.
  • Картридж: Если он имеет видимые повреждения, замените его на новый.

5. Соберите кран:

Двухвентильный:

  • Установите новую прокладку.
  • Аккуратно соберите кран в обратном порядке.
  • Включите воду и проверьте на наличие течи.

Однорычажный:

  • Установите новый картридж.
  • Аккуратно соберите кран в обратном порядке.
  • Включите воду и проверьте на наличие течи.

6. Если проблема не решена:

Вызовите сантехника. Возможно, проблема более серьезна, чем замена прокладки или картриджа.

Дополнительные советы:

  • Перед разборкой крана сделайте фото, чтобы не забыть порядок сборки.
  • Используйте только те прокладки и картриджи, которые подходят для вашего типа крана.
  • Не затягивайте гайки слишком сильно, чтобы не повредить кран.
  • Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к сантехнику.

Что сделать чтобы не капал умывальник?

Капающий умывальник: причины и решения

Капающий из-под крана умывальника звук не только раздражает, но и приводит к ненужному расходу воды и денег.

Для устранения этой проблемы необходимо:

1. Определить тип крана:

Двухвентильный: имеет два отдельных вентиля для горячей и холодной воды.

Однорычажный: управляется одним рычагом, регулирующим температуру и напор воды.

2. Перекрыть воду:

Двухвентильный: закрутите вентили под раковиной по часовой стрелке до упора.

Однорычажный: найдите под раковиной вентиль с резьбой и затяните его гаечным ключом, пока вода не перестанет течь.

3. Разобрать кран:

Двухвентильный:

Снимите декоративные колпачки с вентилей.

Открутите винты, фиксирующие ручки.

Снимите ручки и шайбы.

Аккуратно открутите клапанную гайку гаечным ключом.

Извлеките прокладку.

Однорычажный:

Снимите декоративную накладку с рычага.

Открутите винт, фиксирующий рычаг.

Снимите рычаг.

Гаечным ключом открутите гайку, фиксирующую картридж.

Аккуратно извлеките картридж.

4. Осмотреть прокладку или картридж:

Прокладка: если она изношена, порвана или деформирована, замените ее на новую.

Картридж: если он имеет видимые повреждения, замените его на новый.

5. Собрать кран:

Двухвентильный:

Установите новую прокладку.

Соберите кран в обратном порядке.

Включите воду и проверьте на наличие течи.

Однорычажный:

Установите новый картридж.

Соберите кран в обратном порядке.

Включите воду и проверьте на наличие течи.

6. Если проблема не решена:

Вызовите сантехника.

Профилактика:

Регулярно осматривайте кран на наличие признаков износа.

Чистите кран от ржавчины и налета.

Используйте щадящие моющие средства.

Не оставляйте кран открытым надолго.

Сантехника

Кого вызывать если капает кран?

Если капает кран, вы можете:

1. Самостоятельно попробовать устранить проблему.

Определите тип крана: двухвентильный или однорычажный.

Перекройте воду.

Разберите кран и замените прокладку или картридж.

Соберите кран и проверьте на наличие течи.

Инструкции и советы по ремонту крана можно найти в интернете:

В поисковой системе: введите "как починить капающий кран" или "замена прокладки в кране".

На сайтах производителей сантехники: найдите раздел "поддержка" или "инструкции".

На видеохостингах: поищите видеоролики по ремонту кранов.

2. Обратиться к сантехнику.

Если вы не уверены в своих силах.

Если у вас нет времени или инструментов для ремонта.

Если проблема более серьезна, чем замена прокладки или картриджа.

Вот несколько способов найти сантехника:

Спросить у друзей, семьи или соседей.

Поискать в интернете: "сантехник в [ваш город]".

Обратиться в управляющую компанию.

Позвонить по номеру телефона, указанному на доске объявлений в вашем подъезде.

При выборе сантехника:

Уточните его опыт работы.

Спросите о стоимости ремонта.

Почитайте отзывы о нем.

Составьте договор на оказание услуг.

Лайфхак

Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

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