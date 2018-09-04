"Подумала, что это Бейонсе". Оля Полякова показала архивное соблазнительное фото

Оля Полякова поделилась архивным сексуальным фото / УНИАН

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть архивную фотографию в наряде, который просвещается.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, в каком возрасте была запечатлена.

"А ну-ка угадайте сколько мне здесь?)))))", — подписала фото исполнительница.

Снимок за шесть часов собрал более 32 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Я сначала подумала, что это Бейонсе( американская певица Бейонсе Жизель Ноулз-Картер — Ред.)", — поделилась мнением foya3333.

"Олечка, не важно сколько вам здесь, главное, что вы у нас есть! Королева жизни!!!", — написал kor0leg. "Это Винница, помню тебя, тебе до 20 лет тогда было", — утверждает ssvetkitss.

Оля Полякова поделилась архивным сексуальным фото / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова в соцсети опубликовала фотоколлаж, на котором сравнила себя и свою 13-летнюю дочь Машу. Некоторые подписчики написали, что девочка "толстая". Позже певица гневно отреагировала на критику.