"Ох****ли вообще?" Оля Полякова взбесилась из-за критики фото ее дочери в купальнике

Подписчики певицы назвали 13-летнюю Марию "толстой".
Украинская певица и телеведущая Оля Полякова выложила в Instagram видео с ответом недоброжелателям, раскритиковавшим в соцсети фотографию с 13-летней дочерью артистки Марией в купальнике.
"Обращение ко всем, считающим себя худыми и красивыми...", - подписала она видеозапись.
"Выставила фотку своей Маши и с ужасом обнаружила, сколько гадких, уродливых душой, мозгами баб и мужиков есть в моей стране. Вы че, охренели вообще? То есть вы, взрослые, типа умные люди, позволяете себе критику в адрес 13-летней девочки? Да вы охренели! Пошли вон с моей страницы, хамы!" - возмущается Полякова на видео.
Накануне она опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором сравнила себя и свою 13-летнюю дочь Марию.
Некоторые подписчики принялись обсуждать фигуру девочки, заявив, что дочь Поляковой "толстая".
Ранее Полякова выложила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в мини-купальнике.