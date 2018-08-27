"Ох****ли вообще?" Оля Полякова взбесилась из-за критики фото ее дочери в купальнике

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова выложила в Instagram видео с ответом недоброжелателям, раскритиковавшим в соцсети фотографию с 13-летней дочерью артистки Марией в купальнике.

"Обращение ко всем, считающим себя худыми и красивыми...", - подписала она видеозапись.

"Выставила фотку своей Маши и с ужасом обнаружила, сколько гадких, уродливых душой, мозгами баб и мужиков есть в моей стране. Вы че, охренели вообще? То есть вы, взрослые, типа умные люди, позволяете себе критику в адрес 13-летней девочки? Да вы охренели! Пошли вон с моей страницы, хамы!" - возмущается Полякова на видео.

Накануне она опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором сравнила себя и свою 13-летнюю дочь Марию.

/ instagram.com/polyakovamusic

Некоторые подписчики принялись обсуждать фигуру девочки, заявив, что дочь Поляковой "толстая".

Ранее Полякова выложила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в мини-купальнике.