«С небритыми ногами яйца выкинула перед камерой»: поклонников заинтриговало полуголое фото Оли Поляковой

Полякова похвасталась фото в бикини. / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками своей фотографией из Одессы. При этом она засветила не только шикарную фигуру в мини-купальнике, но и таинственного друга.

«Одесса как всегда, поехали с подружками», – подписала певица снимок в Instagram.

Однако поклонники тут же бросились обсуждать, что фото делал мужчина, так как на кадре отчетливо видны мужские ноги и шорты.

«Интересная подружка с небритыми ногами яйца выкинула перед камерой», – пишет barylnyk. «Подружка нуждается в срочной эпиляции и операции по смене пола», – вторит ilya_kovalchuk_jurist. «То, что ноги волосистые все заметили. А что бугорок между ног — никто», – добавляет chizhik_alena. И подобных комментариев – подавляющее большинство.

Также подписчики похвалили фигуру Поляковой. «Вот это фигура», – отметил, в частности, пользователь sanina199421.

Однако нашлись и критики: «Оля, вы вульгарны», – утверждает koljasvyryd. А некоторые обвиняют певицы в использовании фотошопа: «Ладно волосатые ноги подруги, а вот ваши ноги отфотошоплены заметно (под попой и волны металлическая планка просела. Зачем?» – интересуется ritapitarrr. А mary___huana иронизирует: «И труба под ж*пой поплыла, от солнца, наверное».

Оля Полякова / .instagram.com/polyakovamusic

Ранее Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели. Исполнительница оригинально поздравила коллегу с днем рождения.

Напомним, Полякова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в возрасте 13 лет.