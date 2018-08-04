«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото

Оля Полякова любит эпатаж

Известная украинская певица Оля Полякова показала подписчикам блога фото со съемок комедийной мелодрамы «Свингеры», на которой она запечатлена в одной постели с Дашей Астафьевой.

«Надеюсь ты не убьешь меня за эту фотку! Это мы на «Свингерах» прикалывались. С днем рождения, красотка, желаю оставаться такой же богиней, роскошной и сексуальной, если бы я решилась с женщиной, это была бы ты! Фотка без ретуши, ибо богини в ней не нуждаются!», - подписала Полякова провокационный снимок в Instagram.

Весьма оригинальным способом Полякова поздравила коллегу с 33-летием. Разумеется, провокация певицы пришлась по вкусу почитателям ее таланта.

«Очень даже красиво и сексуально», «Олечка, вы очень классная и позитивная. Чувство юмора всегда с вами», «Ну и фотка. Оля, вот вы приколистка. Даша, с днем рождения!», «Блин, одна нога, как я вся ростом», «Оля, кровать у вас должна быть огромная, что б такие ножки вместились», - написали комментарии подписчики.

Полякова и Астафьева на съемках фильма "Свингеры"

Напомним, Полякова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в возрасте 13 лет.