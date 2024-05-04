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РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
4 мая 2024, 01:05
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Воздушные силы ВСУ заметили изменение тактики использования беспилотников со стороны страны-агрессора России.
РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы
Россия изменила тактику ударов дронами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские террористы в течение последних 2-3 недель изменили тактику применения беспилотников.

"Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа Shahed, как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов", - заявил Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

Представитель ПС также добавил, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты пытаются корректировать огонь с помощью дронов.

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Он добавил, что сейчас идет анализ ситуации, украинская сторона следит за использованием разведывательных БПЛА, поскольку они меньше, их труднее зафиксировать.

Однако, как отметил Евлаш, по возможности Воздушные силы уничтожают их средствами противовоздушной обороны.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Напомним, что в Воздушных силах сказали, к чему готовиться на Пасху. Оккупанты в последнее время во время атак применяют меньше "Шахедов", а делают ставку на баллистические ракеты и крылатые ракеты типа Х-59, пояснил Илья Евлаш.

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ. Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у россиян осталось достаточно много ракет. Оккупанты используют их для различных целей. Россияне накапливают запас в течение определенного времени.

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