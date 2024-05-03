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"Новости из Одессы заставляют меня плакать": Свитолина не сдержала эмоций

Дмитрий Видоменко
3 мая 2024, 14:25
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Первая ракетка Украины и известная теннисистка Элина Свитолина очень откровенно ответила на вопрос, что именно заставляет ее плакать.
Свитолина
Свитолина не сдержала эмоций по поводу обстрелов своей родной Одессы / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная теннисистка и первая ракетка Украины (18-я ракетка мира) Элина Свитолина говорит, что часто плачет, когда слышит новости с охваченной войной Родины. Об этом сообщает портал BTU.

"Это простой вопрос. Это новости из Украины, которые я постоянно получаю, в принципе каждый день. Даже когда разговариваю с бабушкой. Да, это действительно очень грустно", – говорит Свитолина.

По словам девушки, она почти каждый день общается с родственниками из Украины - даже несмотря на то, что из-за разных часовых поясов это порой бывает сложно.

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"Но я всегда стараюсь поддерживать с бабушкой связь, проверять как ее состояние, как ее ментальное здоровье, потому что это очень сложно. Мой родной город Одесса атакуют уже много дней, поэтому всем там действительно очень трудно. Так что я пытаюсь проверять, как они, и их сообщения и новости от них заставляют меня плакать", – подытожила спортсменка.

Кто такая Элина Свитолина?

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

РФ бьет ракетами по Одессе - последние новости

Поздно вечером 30 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Погибли три человека, еще трое - ранены.

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, страна-агрессор РФ ударила по Одессе баллистическими ракетами.

Вечером 29 апреля армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Именно такое оружие офицеры страны-агрессора РФ выбрали для удара намеренно - таким образом они хотели убить как можно больше мирных украинцев.

В результате удара погибли пять человек, более 30 - были травмированы.

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