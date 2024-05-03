'До конца лета или позже': NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

Украинские военные нуждаются в немедленной передаче боеприпасов, артиллерии и систем ПВО.

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Поставка оружия Украине может затянуться / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада, скриншот

Украинские военные ожидают поступления военной помощи от США. Однако с этим могут возникнуть серьезные задержки. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что это оружие, поступление которого планировалось в течение ближайших трех недель, может прийти в Украину только через несколько месяцев.

"Вооружение, обещанное Соединенными Штатами, Великобританией и Германией - все они объявили о новой значительной военной поддержке в течение последних трех недель - могут занять месяцы, прежде чем поступит достаточно значительное количество, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя", - говорят западные чиновники. видео дня

Украина нуждается в немедленных поставках артиллерии, средств ПВО и боеприпасов. Издание отмечает, что сложные пушки, ракетные установки, системы ПВО, боевые машины и некоторые боеприпасы могут быть доставлены в Украину только до конца лета или даже позже. Так, например, новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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