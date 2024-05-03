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Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаем

Алексей Тесля
3 мая 2024, 14:20
183
Как правильно сажать кабачки в открытый грунт - какое удобрение вносить прямо в землю.
кабачок
Что положить в грунт при посадке кабачков / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/stevepb, Pixabay/Lebensmittelfotos

Кабачок пользуется заслуженной любовью у огородников на протяжении уже долгого периода времени. Это не мудрено, ведь эта культура является ценным, распространенным овощным растением.

Дачники и садоводы в последние годы уделяют пристальное внимание выращиванию кабачка из-за его скороспелости, высокой урожайности, диетичности и холодостойкости, говорится в материалах Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Опытные огородники знают, что выращивание кабачка не требует значительных затрат труда и энергоресурсов и дает возможность собирать урожай уже на ранних сроках.

Как правильно выращивать кабачок

По сравнению с бахчевыми культурами, кабачок менее требователен к температуре во время выращивания. Это способствует тому, что можно получить высококачественную продукцию практически во всех климатических зонах. Но стоит помнить, что кабачок является светотребовательным растением.

Screenshot
/ ovoch.com

Эта культура короткого светового дня, лучше развивается при 10–12 часах и не переносит затенение. Важно следить, чтобы даже в молодом возрасте посадки кабачков не были загущены и засорены. Это связано с тем, что при чрезмерном загущении или засоренности уменьшается образование цветков, что приводит к снижению урожайности плодов.

Screenshot
/ ovoch.com

Чем удобрять кабачок

При выращивании основную роль играет биологизированная система оптимизации питания и защиты растений кабачка от основных болезней. Важно следить за своевременным внесением почвенного биоудобрения, содержащего клетки бактерий. Хороший результат показывают микробные препараты, содержащие живые клетки природной азотфиксирующей бактерии.

Агрономы рекомендуют применять концентрированную смесь жизнеспособных и инактивированных микроорганизмов и их активных метаболитов. При выращивании кабачков следует уделять особое внимание комплексному удобрению, содержащему калийные соли гуминовых и фульвовых кислот. Также стоит задуматься о применении комплекса микроорганизмов с фунгицидными и ростимулирующими свойствами.

Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства

Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.

Что положить в лунку при посадке кабачков

Правильный уход и подкормка растений кабачков способствует получению высококачественного урожая. С этой целью рекомендуется применять органоминеральное удобрение, в состав которого входят аминокислоты. На качество урожая также влияет применение удобрений с полисахаридами и бором в количестве 11% (153 г/л). Это эффективное удобрение предназначено для внекорневой подкормки в период вегетации чувствительных к дефициту бора культур.

Какие растения можно выращивать совместно
/ Инфографика Главред

Смотрите видео - выращивание ранних кабачков от посева до сбора:

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