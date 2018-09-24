"Танцы со звездами"-2018: кто покинул проект в пятом прямом эфире

Маша Ефросинина покинула проект / Фото: Instagram/tanci1plus1

В пятом прямом эфире популярного танцевального шоу на телеканале 1+1 "Танцы со звездами"-2018 на главную танцевальную сцену страны вышли десять звездных пар.

Главной темой вечера стали постановки-откровения "Год, который изменил мою жизнь". Участники проекта поделились душещипательными историями из своей жизни, а также представили танцы, которые удивительно соответствовали теме пятого прямого эфира.

На балконе пары с острыми вопросами встречал ведущий Владимир Остапчук.

В пятом эфире лучшим танцем, по мнению членов жюри, стало выступление Иракли Макацария, в то время как наименьший балл от жюри получила Оксана Марченко, однако вместе со своим партнером была спасена зрителями от вылета.

В зоне риска оказались две пары – Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Маша Ефросинина и Максим Леонов. Поклонники решили судьбу звездных танцоров и паркет покинула телеведущая Маша Ефросинина и вице-чемпион мира в латиноамериканской программе - Макс Леонов.

Напомним, в четвертом прямом эфире по итогам зрительского голосования проект покинули Николай Тищенко и его партнерша Nana.