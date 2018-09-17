"Танцы со звездами": кто покинул проект в четвертом прямом эфире

Сеничкин оказался на грани вылета / Фото: Instagram/tanci1plus1

На канале 1+1 16 сентября состоялся четвертый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами".

По итогам зрительского голосования проект покинули Николай Тищенко и его партнерша Nana. Однако под угрозой выхода из шоу также оказался любимец публики Руслан Сеничкин с Яной Цыбульской.

Ресторатор поблагодарил всех, кто поддерживал его на проекте и отдавал голоса. По словам Николая Тищенко, он бы хотел еще много рассказать историй в танце, но "все имеет логическое завершение".

Тищенко покинул "Танцы со звездами" / Фото: Instagram/tanci1plus1

Главной темой вечера стало мировое кино и мюзиклы. Одиннадцать пар демонстрировали на паркете образы из мировых киношедевров. Например, Оксана Марченко с партнером Дмитрием Чаплином станцевала танго на культовый фильм "Запах женщины", а Иракли Макацария с Яной Заец продемонстрировали на паркете "грязные танцы" из одноименного фильма.

Напомним, в минувшем прямом эфире проект покинул певец Павел Зибров и его партнерша по паркету Мария Шмелева.

Как известно, первый выпуск нового сезона "Танцев со звездами" не покинула ни одна пара, а второй - сразу две: певица Слава Каминская во время тренировки получила серьезную травму и не смогла танцевать, также по результатам голосования аутсайдером стала пара исполнительница Злата Огневич и Дмитрий Жук.