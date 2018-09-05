Очень горячо: Dj Nana показала самый обсуждаемый наряд нового сезона "Танцев со звездами"

Артистка поделилась пикантным фото.
Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana (Анастасия Кумейко), и участница нового сезона "Танцев со звездами" показала необычный костюм с первого прямого эфира шоу.
Жаркое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в телесном боди, через которое просвечивалось белье знаменитости.
"Уже вторую неделю подряд это самый обсуждаемый костюм на проекте #танціззірками. Мне очень приятно, и отдельное спасибо за это творение @olgaslon. Вот так выглядел мой суши наряд на первой примерке", - подписала снимок Кумейко.
Подписчики отметили, что она могла бы станцевать и без суши на костюме, вышло бы не менее эффектно.
"Просто суши были лишними, как печеньки ", "Я бы с такой горячей артисткой тоже потанцевал", - писали юзеры.
Ранее экс-Nikita похвасталась новым шпагатом.