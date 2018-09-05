Очень горячо: Dj Nana показала самый обсуждаемый наряд нового сезона "Танцев со звездами"

Анастасия Кумейко показала наряд с первого эфира шоу / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana (Анастасия Кумейко), и участница нового сезона "Танцев со звездами" показала необычный костюм с первого прямого эфира шоу.

Жаркое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в телесном боди, через которое просвечивалось белье знаменитости.

"Уже вторую неделю подряд это самый обсуждаемый костюм на проекте #танціззірками. Мне очень приятно, и отдельное спасибо за это творение @olgaslon. Вот так выглядел мой суши наряд на первой примерке", - подписала снимок Кумейко.

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination) 3 Сен 2018 в 10:28 PDT

Подписчики отметили, что она могла бы станцевать и без суши на костюме, вышло бы не менее эффектно.

"Просто суши были лишними, как печеньки ", "Я бы с такой горячей артисткой тоже потанцевал", - писали юзеры.

Ранее экс-Nikita похвасталась новым шпагатом.