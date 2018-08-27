"Танцы со звездами": лидеры и аутсайдеры первого прямого эфира проекта

27 августа 2018, 14:05

По правилам шоу, ни одна пара не покинула проект.

Танцы со звездами
26 августа стартовал новый сезон шоу "Танцы со звездами" / 1plus1.ua

26 августа в эфире телеканала "1 + 1" стартовал новый, пятый сезон танцевального шоу "Танцы со звездами". 

На знаменитый паркет должны были выйти 14 звездных пар, однако не выступила в первом прямом эфире солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская – из-за травмы спины, которую она получила на тренировке со своим партнером Игорем Кузьменко, руководство проекта позволило ей выступить 2 сентября. Также, по правилам шоу, ни одна пара не покинула "Танцы со звездами".

Выступления звездных пар оценивали члены жюри: Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Влад Яма.Ведущими шоу, как и в прошлом году, стали Юрий Горбунов и Тина Кароль, на балконе с участниками беседовал певец Dzidzio.

Первыми на паркет вышли бизнесмен и экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария и  суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" Яна Заец, пара станцевала страстный пасадобль. Их выступление члены жюри оценили в 21 баллов из 30, и по итогам турнирной таблицы они заняли 6 место из 13 возможных.

Следующей на паркет вышла ведущая Леся Никитюк в паре с двукратным чемпионом Украины по спортивно-бальным танцам Максимом Ежовым, станцевав фристайл. В целом, пара заняла 10 место, набрав 18 баллов.

Третьей на паркет вышла певица Мишель Андраде, в партнеры ей достался Женя Кот, который в прошлом сезоне участвовал вместе с Надей Дорофеевой. Пара станцевала бачату, и получили от жюри 21 балл, заняв 3 место в турнирной таблице.

Фитнес-тренер Анита Луценко станцевала контемпорари с Александром Прохоровым, свое выступление они посвятили Кузьме Скрябину, которому 17 августа должно было исполниться 50 лет. Так, пара набрала 18 баллов, заняв 9 место.

Ведущая Маша Ефросинина станцевала жаркую румбу с вице-чемпионом мира в латиноамериканской программе Максимом Леоновым. Старания пары жюри оценили в 21 балл, таким образом, они заняли 4 место.

17 баллов жюри присудили выступлению легендарного украинского исполнителя Павла Зиброва, в паре с Марией Шмелевой он станцевал трогательный вальс, который посвятил своей жене Марине. Пара заняла 11 место из 13.

Украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская, которые показали в первом эфире аргентинское танго, "натанцевали" на 18 баллов, заняв 8 место.

Юморист Игорь Ласточкин станцевал джайв с партнершей Илоной Гвоздевой, которой в прошлом сезоне также достался юморист Юрий Ткач. Пара заняла 5 место, набрав 21 балл.

Модерн с восточным оттенком станцевали певица Злата Огневич и Дмитрий Жук, который был партнером Камалии в прошлом сезоне проекта. Члены жюри оценили выступление пары в 16 баллов, поставив их на предпоследнее 12 место.

Разочаровали членов жюри, и стали аутсайдерами эфира ресторатор Николай Тищенко, который станцевал сальсу с партнершей Dj Nana (Анастасия Кумейко) – они набрали лишь 13 баллов.

Скандальная участница шоу телеведущая Оксана Марченко, которая является кумой Владимира Путина, и женой политика Виктора Медведчука, станцевала вальс с Дмитрием Чаплиным. Пара заняла 7 место с 19 баллами.

Удивил страстным танго членов жюри и зрителей актер Павел Вишняков, который вышел на паркет с Юлией Сахневич. Пара заняла 2 место, набрав 22 балла из 30 возможных.

Фаворитом вечера стал ведущий утреннего эфира на "1+1" Руслан Сенечкин, который станцевал хип-хоп в паре с Яной Цыбульской. Члены жюри высоко оценили выступление пары – 24 балла из 30. По словам Сенечкина, за время репетиций, он уже сбросил больше 10 килограмм.

Второй выпуск "Танцев со звездами"выйдет 2 сентября, и проект покинет первая пара участников.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами".

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видео Павел Зибров Танцы со звездами Маша Ефросинина Леся Никитюк Оксана Марченко Мишель Андраде Слава Каминская
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