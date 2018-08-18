"Я лично отношусь негативно": Маша Ефросинина прокомментировала участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами"

Маша Ефросинина высказалась об участии Марченко в танцевальном проекте / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим мнением об участии Оксаны Марченко в проекте "Танцы со звездами".

Знаменитость, которая также будет участвовать в новом сезоне танцевального проекта, решила в длинном посте на своей странице в Instagram ответить на вопросы журналистов, которые она получает на протяжении недели, и озвучить свою позицию по поводу участия Марченко в "Танцах со звездами".

"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", - отметила Ефросинина.

Она добавила, что пришла участвовать в светлый проект за исполнением мечты – танцевать, и хотела стать частью потрясающего шоу, и вместе с ним дарить зрителю положительные эмоции и радость, однако, по ее мнению, новый сезон проекта приобретает политический окрас."Во всем мире формат "Танцев со звездами" не является ареной дляполитических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я все-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!", - подытожила ведущая.

Ранее Маша Ефросинина засветила обворожительную фигуру в стильном платье: фото.