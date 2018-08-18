"Я лично отношусь негативно": Маша Ефросинина прокомментировала участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами"

Ведущая считает, что Марченко в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в Украине.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим мнением об участии Оксаны Марченко в проекте "Танцы со звездами".
Знаменитость, которая также будет участвовать в новом сезоне танцевального проекта, решила в длинном посте на своей странице в Instagram ответить на вопросы журналистов, которые она получает на протяжении недели, и озвучить свою позицию по поводу участия Марченко в "Танцах со звездами".
"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", - отметила Ефросинина.
Она добавила, что пришла участвовать в светлый проект за исполнением мечты – танцевать, и хотела стать частью потрясающего шоу, и вместе с ним дарить зрителю положительные эмоции и радость, однако, по ее мнению, новый сезон проекта приобретает политический окрас."Во всем мире формат "Танцев со звездами" не является ареной дляполитических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я все-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!", - подытожила ведущая.
За эту неделю мне поступили десятки звонков от прессы. Вопросы ко мне артикулируются преимущественно такие : " Как вы относитесь к участию г-жи Марченко в шоу?" и "Почему Вы не откажетесь от участия сами, дабы поддержать всю протестующую патриотическую общественность?" Чтобы мои слова не перекрутили, озвучу свою позицию этим постом! К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране. Приняв решение участвовать в шоу, я пришла в прекрасный и светлый проект. Пришла соревноваться честно и показывать всё, на что способна. Я пришла за исполнением моей мечты – ТАНЦЕВАТЬ! Я очень хотела стать частью потрясающего шоу и вместе с ним дарить зрителю Положительные эмоции и радость! Во всём мире формат "Танцев со звездами" не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я всё-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью! #ВашаМаша
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