Ефросинина засветила обворожительную фигуру в стильном платье: фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала свой будничный look. В роскошном платье звезда засветила стройную фигуру и в очередной раз подтвердила, что имеет прекрасный вкус.

"По делам", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Для будничного стиля в столице Ефросинина выбрала роскошное платье от бренда B. O. Y. цвета фуксии. Наряд оголял плечи телеведущей и подчеркивал ее стройную талию. К платью знаменитость подобрала очаровательные босоножки на каблуке и трендовую плетеную сумку розового цвета. Собранные волосы и улыбка завершили образ Маши Ефросининой.

"Вы очень нежная и красивая", "Стильно, роскошно и потрясающе", "Очень красивая! Худенькая, как березка", "Невероятная", - написали комментаторы телеведущей.

Напомним, Ефросинина удивила подписчиков внешним видом. Фанаты заявили, что знаменитость стала худее собственной дочери.