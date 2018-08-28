"Ван Дама": экс-Nikita похвасталась новым шпагатом

Артистка позировала в Киеве перед выступлением в шоу "Танці з зірками".
Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana — Анастасия Кумейко — снова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на шпагате.
Снимок был сделан в Киеве в павильоне Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ранее назывался Выставка Достижений Народного Хозяйства), говорится на странице артистки в Instagram.
Кумейко позировала на спинке дивана на поперечном шпагате перед выступление в первом выпуске нового сезона шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1".
"Сложите ручки на удачу! 60 минут до начала эфира", — подписала фото DJ Nana.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ван Дама (бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм сделал шпагат между двумя авто — Ред.)", — сострил iaroslavuzun. "Вы самая лучшая", — написал romda140. "Шикарная растяжка!", — отметил jekson3684.
Ранее Анастасия Кумейко поделилась фотографией, на которой запечатлена в необычном шпагате — артистка продемонстрировала потрясающую растяжку на дорожном знаке "Stop".