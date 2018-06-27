"Вот это рогатка": экс-Nikita показала необычный шпагат

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, показала потрясающую растяжку.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в шпагате на дорожном знаке "Stop". На ней одеты спортивный топ и короткие шорты.

Подписчики, которые привыкли видеть шпагаты Кумейко в лифте, удивились новому предмету для растяжки.

"Вот это рогатка", "Теперь знак вместо лифта", "Круто, молодчинка", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко поделилась необычным снимком.