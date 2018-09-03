"Танцы со звездами" второй эфир: кто покинул шоу

Злата Огневич и Дмитрий Жук покинули проект / https://www.instagram.com/tanci1plus1/

2 сентября в эфире телеканала "1 + 1" вышел второй выпуск пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами".

На паркет вышли 13 звездных пар, так как во время первого эфира, по правилам шоу, никто не покинул проект. Однако, 14 пара – Слава Каминская и Игорь Кузьменко – так и не станцевали в шоу. Из-за серьезной травмы спины во время тренировки певица не сможет танцевать ближайшее время, поэтому их пару исключили с проекта. Но, несмотря на это, Каминская все же вышла на паркет, и " rel="nofollow" target="_blank">спела свою новую песню.

По правилам шоу, еще одна пара должна была покинуть проект – по результатам голосования жюри и зрителей, аутсайдерами вечера стала пара Злата Огневич и Дмитрий Жук. В зоне риска во втором эфире оказались Николай Тищенко и Nana, Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Злата Огневич и Дмитрий Жук.

Члены жюри выбирали между Беринчиком и Огневич, и отдали предпочтение олимпийскому чемпиону.

Лидерами вечера стали три пары: Павел Вишняков и Юлия Сахневич (25 баллов), Маша Ефросинина и Максим Леонов (24 балла) и АнитаЛуценко и Александр Прохоров (24 балла).

Ранее стало известно, как выступили пары в первом прямом эфире "Танцы со звездами".