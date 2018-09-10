Новый выпуск "Танцев со звездами": кто покинул проект

Павел Зибров и Мария Шмелева покинули "Танцы со звездами" / instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 9 сентября, в эфир вышел третий выпуск пятого сезона шоу "Танцы со звездами", по результатам голосования судей в конце турнирной таблицы оказались пары Павел Зибров и Мария Шмелева, а также телеведущая Леся Никитюк и Максим Ежов.

После голосования зрителей (их баллы добавили к оценкам жюри) в зону риска попали ресторатор Николай Тищенко и экс-участница группы Nikita, DJ Nana — Анастасия Кумейко, Павел Зибров и Мария Шмелева, фитнес-тренер Анита Луценко и Александр Прохоров.

Из трех пар, попавших в опасную зону, больше всего голосов набрали Луценко и Прохоров, поэтому им уже не угрожал вылет. Среди двух оставшихся пар меньше всего голосов набрала пара Зибров и Шмелева и покинула шоу.

Результаты голосования судей / Скриншот с instagram.com/tanci1plus1

Напомним, первый выпуск нового сезона "Танцев со звездами" не покинула ни одна пара, а второй — сразу две: певица Слава Каминская во время тренировки получила серьезную травму и не смогла танцевать, также по результатам голосования аутсайдером стала пара исполнительница Злата Огневич и Дмитрий Жук.