Зибров готовится удивлять на паркете / Главред

Известный украинский певец Павел Зибров продемонстрировал фрагмент тренировки к проекту "Танцы со звездами".

"Овсянка, отжимания и танцевальные па!" – подписал он фото в Instagram.

На снимке видно, что певец активно занимается у танцевального станка. Феноменальная растяжка была по достоинству оценена подписчиками певца в соцсети.

"Вот это да! Нас ждет бомба!", "Дядя Павел является ярким примером, что еще есть порох в пороховницах" Так держать", "Вечно молодой", " Вы нереально крутой! "Танцы" не смотрела никогда, но ради вас обязательно начну!", "Красавчик", "Ждем ваш танец с нетерпением", - написали подписчики певца в комментариях к его фото.

/ Фото: Instagram/Павел Зибров

Напомним, ранее Зибров заявил, что, выступая с концертами в России и в Украине, известная украинская певица Ани Лорак пытается усидеть одной ж*пой на двух стульях.