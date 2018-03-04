Операцию сделали в Германии. Зибров рассказал о недуге своей жены

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, что его жене сделали операцию в Германии.

В интервью "Светской жизни" Зибров сообщил, что его жена уже чувствует себя хорошо.

"Есть такая болезнь с камушками, мы ее вырезали в Германии. Все, Слава Богу, нормально, все хорошо. Сейчас она восстанавливается, набирается сил", —сказал артист.

Все это время он был рядом с женой, поддерживал ее.

"Там хорошие условия, хорошие врачи, оборудование современное, поэтому нам посоветовали наши друзья, и мы вовремя все это сделали", — добавил Зибров.

Напомним, ранее Зибров резко прокомментировал концерты Софии Ротару в России.