Зибров резко высказался о гастролях Лорак в Украине: "Одной ж*пой на двух стульях"

Выступая с концертами в России и в Украине, известная украинская певица Ани Лорак пытается усидеть одной ж*пой на двух стульях.

Об этом заявил народный артист Украины Павел Зибров, сообщает "Обозреватель".

По его мнению, украинским певцам, которые сделали ставку на концерты в России, не стоит приезжать в Украину с гастролями.

Он также считает, что недавний концерт Лорак в Киеве был неким пробным камнем.

"Пусть эта публика поедет в Рязань, и слушает там Ани Лорак, нет вопросов. Сядет на электричку и поедет в Курск, Рязань, и там послушает ее. Я могу сказать, что одной ж*пой на двух стульях не сядет, ребята. Что здесь говорить. Не сможете вы одной задницей сидеть и там, и здесь", — подчеркнул артист.

В то же время он отметил, что никто из осужденных музыкантов с сольным концертом сейчас не рискнет приезжать в Украину.

"На одну песню приехать – это одно. Но сольный концерт никто не даст провести. Ани Лорак давно не было, и она хотела попробовать. Посмотреть на реакцию общества. Это пробный камень, поэтому она увидела, что определенная публика ждет ее и хочет ее видеть", – подчеркнул Зибров.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука раскритиковал выступление Лорак в Киеве, отметив, что ему "стыдно за аплодисменты "хохлов".

Напомним, Лорак, которая недавно получила премию "Золотой граммофон-2017" в Москве, неожиданно выступила 14 ноября во Дворце Украина в Киеве. Когда певица вышла на сцену, зрители начали аплодировать и снимать ее на телефоны.