Оксана Марченко

25 сентября 2018, 19:31

Украинская телеведущая, журналист.

Оксана Марченко
Оксана Марченко / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/?hl=ru

Дата рождения: 28 апреля 1973 года, село Чабани, пригород Киева, УССР.

Образование и детство

Марченко родилась в семье медтехника Михаила Андреевича и Татьяны Григорьевны Марченко. Она с детства хотела стать хирургом.

Марченко проучилась в школе до 8 класса, затем поступила в медицинское училище. Однако, ей не удалось закончить учебное заведение – ее мама забрала документы, чтобы Оксана смогла помогать ей с уходом за новорожденным братом Андреем.

Оксана Марченко
Оксана Марченко в детстве / http://stuki-druki.com

После окончания школы Марченко поступила на исторический факультет Педагогического университета имени М. П. Драгоманова, который закончила с отличием в 1995 году.

Деятельность на телевидении

В 1992 году Марченко попала на телевидение, выиграв в конкурсе непрофессиональных телеведущих. В 19 лет Оксана стала лицом телеканалов "ЮТАР" и "УТ-1", вела программы "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!". Также Марченко вела "УТН-Панораму" на "УТ-1".

В 2000 году Марченко основала телевизионную компанию "Омега-ТВ", однако продолжила работать на "УТ-1" - там она вела социально-развлекательноешоу "Моя профессия", позже - политическое ток-шоу "Час".

В 2003 году Марченко инициировала документального цикла "Имена", которые выходили в эфир на УТ-1, с 2005 года — на "Интере".

С 2007 года Оксана вела "Шоу Оксаны Марченко".

С 2009 по 2014 годы Марченко вела шоу "Україна має талант".

С 2010 по 2016 год Оксана Марченко была ведущей шоу "Х-фактор".

Оксана Марченко
Оксана Марченко в роли ведущей шоу "Х-Фактор" / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/?hl=ru

В 2017 году Оксана Марченко перешла с СТБ на телеканал Интер в программу "Время строить". 

Оксана Марченко
Оксана Марченко в роли ведущей шоу "Время строить" / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/?hl=ru

В 2018 году Марченко стала участницей 5 сезона шоу "Танцы со звездами" на 1+1.

Скандал с нефтяным бизнесом в России

Марченко владеет крупным нефтяным бизнесом в РФ – она является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в не менее десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающих в сельском хозяйстве, заготавливают лес, проводят инженерные изыскания, работающих в медиа.

Кроме этого, кипрские фирмы Марченко владеют и долей в "Торговом Доме НЗНП" - компании, которая специализируется на продаже нефтепродуктов.

Помимо этого, три украинские компании Марченко, которые с 2015 по 2016 годы зашли в соучредители фирмы ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ", зарегистрированы по российскому законодательству в марте 2015 года в Ялте.

Личная жизнь

Первый муж Оксаны Марченко - Юрий Витальевич Корж, основатель и генеральный директор интернет-провайдерской фирмы "Глобал Юкрейн". В браке с Юрием Оксана в 1997 году родила сына Богдана, который сейчас учится за границей.

Вторым мужем Марченко стал политик Виктор Медведчук (с 18 июля 2003 года). С ним она познакомилась в 1999 году, когда была ведущей церемонии "Людина року".

Марченко, Медведчук
Марченко и Медведчук / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/?hl=ru

В браке у пары в 2004 году родилась дочь Дарья Медведчук, ее крестными родителями стали президент России Владимир Путин и жена премьер-министра России Дмитрия Медвеева Светлана Медведева, девочку крестили в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Марченко дочь
Дочь Марченко Дарья / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official

У Марченко есть сестра по матери Диана, и брат по отцу Андрей.

Интересные факты

Марченко коллекционирует картины и книги, в ее библиотеке есть раритетные издания Пушкина, Гоголя, Шевченко.

Марченко – крестная мама дочери Славы Фроловой.

Летом 2017 года Оксана Марченко и Владимир Кличко стали кумовьями: они крестили дочь Нестора Шуфрича Машу.

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