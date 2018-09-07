Кума Путина победила в конкурсе "Україна має талант"

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

7 сентября 2018, 14:18

Жена Медведчука не только популярная ведущая, она еще и владеет нефтяным бизнесом в России.

Оксана Марченко
Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России

В конкурсе "Україна має талант" однозначно побеждает Оксана Марченко. Умница, красавица, комсомолка. Отличница боевой и политической подготовки. Это же надо, одновременно и танцевать, и ведущей быть и еще и нефть в России добывать. Пока все политики в Украине летают на Мальдивы, эта мужественная женщина не боится крайнего севера. 

И вот эта звезда выигрывает тендер на одном из лучших месторождений в России, где-то под Ханты-Мансийском. И если раньше ее муж отправлял своих клиентов в Сибирь отбывать срок, то теперь эта прекрасная женщина может обеспечить там работой многих украинцев. А там, того и гляди, будет поставлять нефть в Украину. И конечно же, будет смешивать ее с чем-то дешевым, чтобы продавать украинцам не по рыночным ценам, ведь у украинцев нет рыночных зарплат, а по дешевке. Ведь ей ничего не жаль.

Читайте такжеКуда метит Медведчук?И если бы этой женщине дали в руки руль Нафтогаза, она бы всем показала, каким может быть социально ориентированным бизнес. И зарплаты ей высокие были бы не нужны, потому что деньги в жизни не главное. Это она доказала уже давно, когда вышла замуж за простого парня Витю. И она смогла бы убедить Газпром, что деньги в жизни не главное, и снова бы договорилась о дешевом газе со своим кумом, Владимиром Владимировичем. Ведь она так очаровательна, что никто бы не смог устоять перед ней. И она бы, доказывая, что деньги в жизни не главное, легко бы простила Газпрому его долг в 2,6 млрд долларов.

Да и ей для родного кума ничего бы не было жалко, ни федерализировать Украину, ни показать кукиш злобному блоку НАТО. Ведь с такой женщиной не нужны американские авианосцы, с такой женщиной ничего не страшно. Можно снова вернуться в объятия матушки России, а кто не захочет, тот может испытать на себе Новичок.

Вот такая она, женщина и мать, берегиня и бизнесвумен Оксана Марченко. И первым разглядел ее таланты ни кто иной, как Виктор Медведчук. Потому что этот мудрый человек всегда зрит в корень. Что ни раз доказывал. И может делать деньги из воздуха, Читайте такжеЧего хочет Медведчук и почему это очень не нравится Порошенко и Гройсмануведь никто не знает, чем он занимается, но все в курсе, что он очень богат. И не зря ведь его кумом стал сам Путин, который всегда тоже зрит в корень, всегда всех переигрывает и лишь по нелепице сейчас оболган американцами, англичанами и украинскими болельщика. Но не отвернулись от Путина ни Медведчук, ведь их связал не только бизнес, но и поп московского патриархата, ни Оксана Марченко, ведь иначе бы она никогда не выиграла тендер в России. И этим снова доказала мудрость, как свою, так и своего мужа. Самого мудрейшего аксакала, "Не така" и просто юриста и любителя футбола, Виктора Медведчука. Так и с Украиной было бы при его мудром правлении.

К сожалению, Украина не так мудра, как Оксана Марченко, и всегда отказывала куму Путина в любви и понимании. А Оксана не отказала. Оксана молодец. Оксана победила. И в тендере. И на конкурсе талантов. И наверняка танцует лучше всех. И если она не победит в танцевальном конкурсе, то это будет лишь потому, что она не снимается в 95-м квартале. Но и это у нее наверняка впереди. И наверняка ее юмор также искрометен, ведь кто видел улыбку Медведчука, никогда ее не забудет. Именно Оксана должна заставлят его улыбаться. До конца своих дней. Особенно если этих дней осталось немного и вы проводите их на крайнем севере. Благодаря талантам этой скромной семьи.

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нефть Оксана Марченко Виктор Медведчук Сергей Фурса
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