Жена Медведчука владеет нефтяным бизнесом в России - "Схемы"

7 сентября 2018, 00:42

Бизнес Оксаны Марченко охватил своими щупальцами и Россию, и оккупированный Крым.

Оксана Марченко, как выясняется, та еще бизнесвумен
Оксана Марченко, как выясняется, та еще бизнесвумен / Facebook.com

Скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, владеет крупным нефтяным бизнесом в РФ.

Украинская телезвезда является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в не менее десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающих в сельском хозяйстве, заготавливают лес, проводят инженерные изыскания, работающих в медиа, говорится в расследовании "Схем", пишет "Украинская правда".

Бизнес Оксаны Марченко охватил своими щупальцами и Россию, и оккупированный Крым: участница "Танцев со звездами" имеет в своих активах целых три украинских компании, которые с 2015 по 2016 годы зашли в соучредители фирмы ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ", зарегистрированной по российскому законодательству в марте 2015 года в Ялте.

Похоже, эта фирма и была создана именно для того, чтобы управлять имуществом в Крыму после аннексии, отмечают журналисты, и обращают внимание на еще одну важную вещь - ялтинская ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" имеет общего с фирмой из Москвы с похожим названием ООО "ИК "ТАВРИЯ СЕВЕР" директора - Инну Палий.

А вот владельцы этой фирмы скрываются за кипрскими компаниями: сначала VENTOLOR INVESTMENTS LTD, потом - за VENTOLOR HOLDING LTD.

Это очень интересная история: еще в далеком 2015 году российские власти объявили конкурс на право добывать нефть на одном из трех крупнейших месторождений Ханты-Мансийского автономного округа - Гавриковском. Его запасы оценивали более чем 40 млн тонн. Конкурс немедленно приобрел репутацию скандального из-за основного требования властей: "Победитель конкурса обязан перерабатывать углеводородное сырье, которое получит из Гавриковского месторождения, на российских нефтеперерабатывающих предприятиях с высокой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию производства, имеют достаточные производственные мощности, на предприятиях, расположенных в Ростовской области", - именно так цитировали эти условия в росСМИ.

Читайте такжеПростой план по расколу Украины, или Зачем появился МедведчукЭто требование автоматически выбрасывало из конкурса те компании, которые не имели НПЗ в Ростовской области; государственный гигант "Роснефть" попытался даже судиться из-за таких откровенно дискриминационных условий, но впоследствии по неизвестным причинам просто отказался участвовать в конкурсе.

Победу в этом странном тендере одержала непонятная фирма "НЗНП Трейд", которую российские СМИ приписывают группе компаний "Юг Руси", которые владеют нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области - Новошахтинским заводом нефтепродуктов.

Неизвестные киприоты наняли в свою фирму того же директора, что и компания кумы Владимира Путина, еще и название фирме дали подобное. И если добавить сюда схему собственности "НЗНП Трейд", то можно увидеть, что те люди, которые контролируют более 50 компании и которые будут добывать нефть на Гавриковском месторождении - те же кипрские фирмы.

Если раскрыть структуру собственности VENTOLOR HOLDING LTD, то окажется, что ее учредителем является другая кипрская компания - TUMILLON INVESTMENTS LTD.

А единственным владельцем TUMILLON INVESTMENTS LTD является Оксана Марченко.

Таким образом, Оксана Марченко является единоличным владельцем кипрской фирмы TUMILLON INVESTMENTS LTD.

Эта фирма полностью владеет кипрской VENTOLOR HOLDING LTD, которая на 50,1% владеет "НЗНП Трейд", которая будет добывать нефть в России.

Читайте такжеПощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растутКроме этого, кипрские фирмы Марченко владеют и долей в "Торговом Доме НЗНП" - компании, которая специализируется на продаже нефтепродуктов.

Причем потенциальный рынок сбыта нефтепродуктов, которые добывают из Гавриковского месторождения и перерабатывают в Ростовской области - это оккупирована российскими гибридными силами часть украинского Донбасса, на которой действуют группировки "ЛНР/ДНР". Такое мнение высказывают некоторые российские эксперты. С этим согласен и украинский специалист, аналитик UPECO.

Ранее стало известно, что новый генеральный продюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, тесно связан со скандально известным кумом президента России Виктором Медведчуком.

Также ранее в Украине гигантский общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", исключили сцену суда над поэтом, на котором в качестве предоставленного СССР адвоката выступал Виктор Медведчук.

Позднее создатели фильма заявили, что сцену все же доснимут и включат в фильм.

Затем Дмитрий Стус публично заявил о том, что отказался от сотрудничества с создателями фильма об отце – по причине неприемлемого сценария.

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Россия бизнес Оксана Марченко Виктор Медведчук нефтяная компания
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