Нефтяная империя Медведчука: журналисты рассказали, как кум Путина возвращается в большую политику

Виктор Медведчук

Президент Петр Порошенко хочет сделать все, чтобы оказаться во втором туре президентских выборов с очень комфортным для себя соперником, которого - несмотря на колоссальный антирейтинг - сможет победить.

Этим кандидатом может стать Виктор Медведчук. Возвращение Медведчука в большую политику, вхождение в партию "За життя" и будущее объединение с Оппоблоком курируется из Москвы, говорится в материале "Грошей".

Журналисты отмечают, что доступ к финансовым ресурсам Медведчуку обеспечивает Порошенко. При этом Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и "ЛДНР".

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В материале подчеркивается, что розничный бизнес для Glusco это копейки, а основную прибыль приносят оптовые поставки топлива из России для перепродажи.

Нардеп Сергей Лещенко рассказал о том, что швейцарский трейдер "Протон енерджи" владеет Glusco, а эти две компании принадлежат одному человеку, который утверждает, что является их собственником - Нисан Моисеев, но реально за этими структурами стоит Медведчук и эти компании контролируют до 40% рынка, при этом Glusco получила "зеленый свет" от Порошенко.

Авторы отмечают, что в 2017 году ООО "Глуско Украина" импортировала российского газа и нефти на 8 млрд грн. Кроме того, в 2017 году у ООО "Глуско Ритейл" импорт вырос до 2 млрд грн. При этом "Глуско Протон" фактически монополизировал рынок сжиженного газа.

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Нардеп Игорь Луценко поясняет, что Медведчуку удалось построить вертикально интегрированную нефтяную компанию со скважинами в Сибири, нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области, нефтепродуктопроводом, который был конфискован у государства и розничной сетью реализации.

В материале рассказывается о том, что при поддержке власти компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком, прокачивает дизтопливо "Роснефти". Оператором этих поставок выступают фирмы Медведчука, они же и реализуют топливо на АЗС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, владеет крупным нефтяным бизнесом в РФ.