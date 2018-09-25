Олигархи Путина медленно "захватывают" Украину

Денис Казанский

журналист

25 сентября 2018, 06:58

Путин целенаправленно усиливает Медведчука, чтобы сделать из него политического тяжеловеса.

Павел Фукс
Павел Фукс / Экономическая правда

Олигарх Павел Фукс получил лицензии на несколько перспективных газовых месторождений в Полтавской области. Местный облсовет решил этот вопрос еще летом. Причем депутаты продемонстрировали в этом вопросе невероятное единодушие. БПП, "Батькивщина", Оппоблок, РПЛ, Свобода - все проголосовали ЗА. В Верховной Раде такого не увидишь.

На самом деле, проблема тут глубже, чем просто коррупция. Сам факт коррупции как раз не доказан. Передача месторождений Фуксу - это беда скорее из другой области. Из области национальной безопасности.

Читайте такжеНачался худший период царствования ПутинаДавайте рассмотрим эту ситуацию с точки зрения государственного строительства. Что мы видим?

Павел Фукс - олигарх с российским паспортом, сколотивший свои капиталы в России. Как и всякий уважающий себя олигарх, он не просто занимается бизнесом, а еще и имеет интересы в политике. Фукс спонсирует партию "За Життя", и фактически владеет ею на паях с Виктором Медведчуком. Кто такой Медведчук и чьи интересы в Украине он представляет, думаю, пояснять не надо...

И вот на наших глазах самые разные люди, на разных уровнях представляющие украинское государство, делают все, чтобы усилить олигарха и партию, глобальная цель которой - ликвидация украинского суверенитета. Давайте обойдемся без условностей - именно такую цель преследуют Медведчук и его политический проект.

Лицензии Фуксу выдавала компания Держгеонадра, руководство которой подчиняется премьеру Гройсману. Утверждали это решение депутаты Полтавского облсовета, в том числе принципиальные националисты из "Свободы" и радикальные радикалы из РПЛ. Получается какой-то сюрреализм - на словах все великие патриоты, а на деле газовые месторождения с легкостью передаются политическому партнеру Медведчука, и никто не может это остановить.

Руками своих же управленцев, своих же элит украинское государство усиливает российское лобби, вместо того, чтобы сводить его влияние к минимуму. Еще два года назад никто в Украине вообще не слышал о Фуксе. А теперь он стремительно скупает активы и наращивает влияние. И все это при содействии властей на всех уровнях. Всюду ему зеленый свет.

Читайте такжеУкраина разрушает шизофреническую мечту ПутинаСравните это с тем, как действует та же Россия. Путин, понимая, что в Украине его человек Медведчук не имеет достаточно ресурсов, чтобы войти в число политических тяжеловесов - целенаправленно его усиливает. Компаниям Медведчука отдают украинские заправки "Роснефти" и квоты на импорт в Украину сжиженного газа. Жена Медведчука получает нефтяной бизнес в России. Кремль делает из своего человека в Украине нефтегазового магната, создает в нашей стране своего собственного ручного олигарха, который покупает телеканалы и партии. А мы вместо того, чтобы этому препятствовать, не только не пытаемся задавить гидру в зародыше, но и сами подыгрываем этому плану. Нам мало одного Медведчука - мы и Фуксу разбогатеть поможем.

Тенденция очень тревожная. Прямо во время войны в Украине зарождается новая олигархия, которая представляет интересы страны, с которой мы воюем. Это новый вызов, на который нужно реагировать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Виктор Медведчук Владимир Путин Павел Фукс Денис Казанский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:20
Пуля в теле: врач рассказал о состоянии раненого активиста Михайлика
07:13
"Великолепные мячики": экс- Nikita взволновала фанатов снимком своей аппетитной фигуры
06:58
Олигархи Путина медленно "захватывают" Украину мнение
06:37
Названы новые цены на алкоголь в Украине
06:16
"Тоже ребра удаляла?": одесская Барби показала свою мать, и нарвалась на волну критики Фото
05:54
Возникает желание "послать". Эксперт рассказал, почему Украина не меняется
05:29
В Англии тучные супруги развалили дом во время занятия сексом
05:03
Стриптиз и "минет" ради посвящения в студенты: за тюменских первокурсников взялись следователи Видео
04:40
Путинский имидж защитника величия России меркнет - Нина Хрущева
04:06
Все через задницу. В Индии начальник до смерти надул подчиненного: опубликовано видео 18+ Видео
03:37
Показал порно и развратил. На Сумщине "взяли" 41-летнего педагога, совращавшего ученицу
03:05
78-летний Аль Пачино закрутил роман с молодой актрисой-еврейкой
02:24
"Все вывезли, вырезали, цены космические". Журналисты рассказали, как живет оккупированный Углегорск Фото
02:01
Сексуальная Кроуфорд украсила обложку модного глянца: опубликованы фото Фото
01:40
В октябре вырастут цены на газ: кто будет платить больше
01:20
"А крепостное право точно отменили?" Седокова возмущена из-за лишения короны Мисс Украина-2018 Видео
00:49
Волкер назвал Россию ответственной за катастрофу MH-17
00:18
В Карпатах выпал первый снег: опубликовано фото Видео
24 сентября, понедельник
23:47
Итоги 2018 года от ФИФА: назван лучший тренер, футболист, гол и сборная
23:35
"Голосуем, б**дь, за Единую Россию": в Сеть попало видео "предвыборной агитации" в российской армии Видео
23:18
Onuka в новом клипе напомнила об экологической катастрофе в Украине: опубликовано видео Видео
22:56
Террористы на Донбассе применяют новейшее оружие Видео
22:40
В Кремле сделали важное заявление по статусу Донбасса
22:33
Волкер завил о доказательствах присутствия российских военных на Донбассе
22:00
В Раде требуют перенести переговоры из Минска из-за подыгрывания Кремлю
21:55
В Михайлика стреляли, потому что он хотел стать мэром Одессы - друг активиста
21:36
Советник Трампа обвинил Иран в крушении российского Ил-20 над Сирией Видео
21:18
Генштаб ВСУ утвердил план создания военно-морской базы в Азовском море Видео
21:09
Сенцов стал почетным гражданином Парижа Видео
21:05
Мячи и груди. Британские спортсмены-студенты снялись в эротическом календаре Фото
20:47
39 человек с двойным гражданством попались в Закарпатье
20:35
Защитник сборной Хорватии сознался, почему проигнорировал рукопожатие с Путиным
20:07
Голые и обнаженные. В Сеть "залили" снимки, посвященные жизни нудистов Фото
20:05
В Украине на базе Hyundai начали выпускать кареты скорой помощи
19:53
Волкер назвал страны, которые готовы направить миротворцев в Украину
19:50
"Кривляния просто тошнотворны". Настю Каменских раскритиковали за плагиат новой песни Видео
19:28
Жена Турчинова в "Гомодиктатуре-2" рассказала о ЛГБТ-заговоре Сороса и Рокфеллера
19:14
Стала известна реакция США на будущую поставку Сирии российских С-300
19:04
Никакого Сервера, Космоса, Януковича. В Раде предложили запретить украинцам называть детей необычными именами
18:48
Беглые "чиновники ДНР" Тимофеев-Ташкент и Трапезников пытались попасть на прием к президенту РФ
18:37
"Псевдопатриоты тоже бесят": Звезда "95 квартала" вступился за русский язык среди украинцев
18:20
Россиянин, которого по обвинению в шпионаже арестовали норвежцы, оказался сотрудником Совфеда РФ
18:16
Кристина Орбакайте окончательно переедет в США - СМИ
18:08
Потряс знаниями. В России преподаватель устроил стриптиз перед студентами: опубликовано видео Видео
17:45
Надя Дорофеева впечатлила поклонников ярким осенним нарядом
17:21
Украинский Минкульт внес в свой список видного кремлевского идеолога Дугина
17:16
Еврокомиссия собралась судиться с Польшей
17:05
"Как жаба на болоте". Журналист дал прогноз насчет поведения РФ в азовском конфликте с Украиной
17:03
Бизнесмен рассказал, как налоговик Януковича отжимал его предприятие
16:55
Джамала удивила поклонников детским фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять