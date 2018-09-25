Олигархи Путина медленно "захватывают" Украину

Павел Фукс / Экономическая правда

Олигарх Павел Фукс получил лицензии на несколько перспективных газовых месторождений в Полтавской области. Местный облсовет решил этот вопрос еще летом. Причем депутаты продемонстрировали в этом вопросе невероятное единодушие. БПП, "Батькивщина", Оппоблок, РПЛ, Свобода - все проголосовали ЗА. В Верховной Раде такого не увидишь.

На самом деле, проблема тут глубже, чем просто коррупция. Сам факт коррупции как раз не доказан. Передача месторождений Фуксу - это беда скорее из другой области. Из области национальной безопасности.

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Павел Фукс - олигарх с российским паспортом, сколотивший свои капиталы в России. Как и всякий уважающий себя олигарх, он не просто занимается бизнесом, а еще и имеет интересы в политике. Фукс спонсирует партию "За Життя", и фактически владеет ею на паях с Виктором Медведчуком. Кто такой Медведчук и чьи интересы в Украине он представляет, думаю, пояснять не надо...

И вот на наших глазах самые разные люди, на разных уровнях представляющие украинское государство, делают все, чтобы усилить олигарха и партию, глобальная цель которой - ликвидация украинского суверенитета. Давайте обойдемся без условностей - именно такую цель преследуют Медведчук и его политический проект.

Лицензии Фуксу выдавала компания Держгеонадра, руководство которой подчиняется премьеру Гройсману. Утверждали это решение депутаты Полтавского облсовета, в том числе принципиальные националисты из "Свободы" и радикальные радикалы из РПЛ. Получается какой-то сюрреализм - на словах все великие патриоты, а на деле газовые месторождения с легкостью передаются политическому партнеру Медведчука, и никто не может это остановить.

Руками своих же управленцев, своих же элит украинское государство усиливает российское лобби, вместо того, чтобы сводить его влияние к минимуму. Еще два года назад никто в Украине вообще не слышал о Фуксе. А теперь он стремительно скупает активы и наращивает влияние. И все это при содействии властей на всех уровнях. Всюду ему зеленый свет.

Читайте такжеУкраина разрушает шизофреническую мечту ПутинаСравните это с тем, как действует та же Россия. Путин, понимая, что в Украине его человек Медведчук не имеет достаточно ресурсов, чтобы войти в число политических тяжеловесов - целенаправленно его усиливает. Компаниям Медведчука отдают украинские заправки "Роснефти" и квоты на импорт в Украину сжиженного газа. Жена Медведчука получает нефтяной бизнес в России. Кремль делает из своего человека в Украине нефтегазового магната, создает в нашей стране своего собственного ручного олигарха, который покупает телеканалы и партии. А мы вместо того, чтобы этому препятствовать, не только не пытаемся задавить гидру в зародыше, но и сами подыгрываем этому плану. Нам мало одного Медведчука - мы и Фуксу разбогатеть поможем.

Тенденция очень тревожная. Прямо во время войны в Украине зарождается новая олигархия, которая представляет интересы страны, с которой мы воюем. Это новый вызов, на который нужно реагировать.