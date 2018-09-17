"Порча!": Леся Никитюк считает, что травмы на "Танцах со звездами" - проделки недоброжелателей

Леся Никитюк считает, что на нее навели порчу / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, которая принимает участие в шоу "Танцы со звездами", пожаловалась в интервью Кате Осадчей о том, что на нее навели порчу.

На вопрос от ведущей "Светской жизни", что тяжелее делать: танцевать или дефилировать, Никитюк без заминки ответила, что танцевать. Более того, экс-ведущая "Орла и Решки" травмировала локоть во время выступления в прямом эфире, а также порезала ноги шипами роз, - все это случилось потому, что на нее навели порчу, считает Никитюк.

"Порча! Поэтому я на другой эфир беру с собой личного эзотерика, мольфара, и буду выступать в платье со сплошной красной нитки", - пообещала Никитюк.

Также она рассказала, почему она с партнером Максимом Ежовым назвали себя дуэтом "Чорнобривці".

"Он придумал. Он очень любит песню "Як на ці чорнобривці погляну", он очень хочет под нее танцевать, я говорю, так давай будем дуэтом "Чорнобривці", белый верх, черный низ, домино. Не дай Бог, еще одна травма, и мы будем дуэт "Травмпункт", - пошутила Никитюк.

Ранее Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме на "Танцах со звездами", опубликовано видео.